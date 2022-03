Inés tuvo uno de esos lapsus que están frecuentemente presentes en el restaurante de 'First Dates'. Esta peluquera y empleada de una empresa cárnica de 20 años cometió un error bastante llamativo después de Carlos, la persona con la que cenó aquella noche, le preguntase si había viajado fuera de España en alguna ocasión: "Bueno, a Tenerife he ido"

"Pero eso es España. No está península, pero Tenerife es España", le contestó rápidamente Carlos, que se quedó un poco sorprendido al escuchar esta afirmación. "Bueno, pero está un poco lejos. Está fuera. Ya te he dicho que en la ESO no he estado. Que yo no tengo nada", intentó excusarse Inés, añadiendo: "Como yo en el instituto no le he echado nunca muchas cuentas. He ido al revés. Me iba a la calle... La verdad es que no era buena alumna. Las cosas como son".

Dejando aparte esta anécdota, lo cierto es que esta cita basada en viajes y geografía también estuvo marcada por la presencia de un programa del universo Mediaset. Concretamente, Inés volvió a dejar K.O. a Carlos después de que le dijese que le gustaría marcharse a vivir a una isla, recibiendo la siguiente respuesta: "¿A 'La isla de las tentaciones'?".

"Yo no pensaba que me fuese a poner así de nerviosa porque soy una persona bastante abierta. Tengo muy poca vergüenza, la verdad, y con él ha sentido un poco de atracción. Al haber sentido esto, he tenido un poco de vergüenza", aseguró la chica sevillana sola ante las cámaras de programa de Cuatro.

En los últimos minutos, lo cierto es que el lapsus geográfico puedo afectar en 'La decisión final'. Inés sí que mostró su interés por tener una segunda cita con Carlos pero, en cambio, él prefirió marcharse solo del restaurante de 'First Dates': "He estado súper bien con ella. Ma ha caído espectacular, físicamente es guapísima, pero a mí ha faltado algo. A lo mejor si hubiera habido eso, hubiese ido genial".