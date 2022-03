Saray Carrillo ha sido posiblemente la concursante más polémica que ha pasado por 'Masterchef'. La concursante del programa, fue expulsada por presentar una perdiz cruda y con todas las plumas ante los jueces. Tras este hecho, cargó contra el programa y el jurado con algunos descalificativos e insultos que no hicieron más que avivar la polémica, algo por lo que ahora pide perdón.

La aspirante, que también fue acusada de filtrar el nombre del ganador de la octava edición del programa, ha difundido un comunicado a través de sus redes sociales donde asegura que ha tenido tiempo para reflexionar y darse cuenta que lo que hizo no está bien.

Me he dado cuenta de que lo que dije fueron descalificaciones inciertas e injustas, y que no cumplí mis compromisos contractuales con el programa, realizando spoilers del contenido antes de su emisión. Por ello, quiero expresar públicamente — Saray Carrillo (@SarayCarrillo_) 27 de marzo de 2022

"En relación con mi participación como concursante de 'Masterchef 8', he tenido tiempo de reflexionar acerca de las manifestaciones que hice respecto a la productora, la cadena, los jueces y mis compañeros de edición, en redes y en alguna entrevista tras mi salida del programa", empieza diciendo el escrito.

"Me he dado cuenta de que lo que dije fueron descalificaciones inciertas e injustas, y que no cumplí mis compromisos contractuales con el programa, realizando spoilers del contenido antes de su emisión. Por ello, quiero expresar públicamente mis más sinceras disculpas hacia todo el equipo. Muchas gracias por la comprensión. Prefiero quedarme solo con lo bueno", termina diciendo la ex aspirante.

Con estas palabras, que por el momento no han tenido respuesta por parte del programa ni de la productora, Saray da por zanjado una hecho muy desagradable para ambas partes, tal y como afirmó la productora del formato al asegurar que se habían equivocado al elegirla como concursante.