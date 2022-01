Telecinco arranca fuerte el mes de febrero con un doble estreno en la noche del martes 1 de febrero. A las 22:00 horas, el canal principal de Mediaset emitirá la primera entrega de 'Montealto: regreso a la casa', con la presencia de Rocío Carrasco en plató.

La que fue la casa de Rocío Jurado durante sus últimos 20 años se reconstruye en una enorme casa de muñecas. En esta primera entrega, que estará presentada por Jorge Javier Vázquez, se reconstruirá la habitación de Rocío Carrasco cuando era niña y adolescente, una estancia en la que continúan sus pertenencias y en la que aún están presentes las cartas de amor que Antonio David Flores le escribía.

Sin embargo, no será el único estreno de la noche, ya que ese mismo día a las 22:50 horas, Telecinco recupera la ficción nacional con el estreno de 'Entrevías'. La serie está protagonizada por José Coronado y Luis Zahera y ha sido creada por Aitor Gabilondo junto con 'Alea Media'.

Esta nueva ficción es una combinación de drama, acción y pequeños toques de humor que cuenta la historia de Tirso Abantos, un hombre de principios cuya existencia sosegada y rutinaria da un vuelco cuando su nieta adolescente irrumpe de lleno en su vida.

Así es la nueva serie de Coronado

El amor es el motor de todas las acciones que se cruzan en ‘Entrevías’, aunque no lo parezca a primera vista: Tirso Abantos (Jose Coronado) es un ex militar que regenta una ferretería de barrio; solitario y poco dado a mostrar afecto, tras un incidente familiar se ve obligado a encargarse durante un tiempo de su nieta Irene (Nona Sobo), una joven de origen vietnamita, contestataria y rebelde a la que la hija de Tirso es incapaz de controlar.

El choque entre abuelo y nieta es total y la convivencia se complica desde el primer momento, no solo por el carácter de ambos, sino por las malas compañías que frecuenta Irene en el barrio y por su decisión de fuga, a cualquier precio, con su adorado novio colombiano. En su intento por enderezarla, Tirso se verá forzado a dejar su rutina y se convertirá en un ‘héroe por accidente’ que plantará cara a los pandilleros que se están apoderando de las calles, a sabiendas de que este rol solo le traerá problemas.

En su cruzada le ayudará Ezequiel (Luis Zahera), un poli corrupto, simpático y socarrón que no dudará en aprovecharse de la ira de Tirso para sacar tajada y poder convertirse de nuevo en el verdadero ‘rey’ de Entrevías, un barrio en el que demasiadas cosas han cambiado, pero no tantas como para que Tirso no quiera acabar sus días en él.