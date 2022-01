TEST DE HOY



No puede ser, como era de esperar, pero estoy feliz por todo lo que me ha dado y me esta dando este maravilloso Benidorm Fest.



Me quedo con unas ganas INCREÍBLES de cantar y poner mi corazón en ese escenario.



Gracias por todos los mensajes de apoyo. Os quiero❤️ pic.twitter.com/tH1g1tdyu3