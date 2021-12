La muerte de Verónica Forqué ha puesto en el ojo del huracán a 'Masterchef Celebrity'. El programa de TVE ha sido muy cuestionado por el estado en el que se encontraba la actriz cuando decidió abandonar el concurso. "Estoy regular. Necesito descansar", pronunció en su despedida. Días después de su fallecimiento, Juanma Castaño aclaró lo que había detrás de esas palabras: "El cansancio que tenía y lo hecha polvo que estaba era porque acababa de salir del Covid".

Miki Nadal, ganador de la sexta edición del talent junto al periodista deportivo, ha escrito una extensa carta para respaldar las palabras de su compañero y salir en defensa del programa: "Llevo casi 25 años en televisión, afortunadamente de una manera casi ininterrumpida, y puedo asegurar que es uno de los programas en los que más a gusto he trabajado". "Desde el primer momento supe donde me metía. Se me avisó. Iba a ser muy intenso pero muy gratificante. Y así fue", afirma en Instagram.

El humorista subraya que "es un talent de cocina pero también es un programa de entretenimiento, y como tal lo afronté desde el primer cocinado y la primera grabación". "Estábamos todos aprendiendo a cocinar y a la vez teníamos que entretener al espectador. Y lo conseguimos entre todos viendo los comentarios que nos llegaban", añade.

La segunda parte de la publicación está dedicada a Verónica Forqué, quien tenía a todos los concursantes "enamorados", tal y como recuerda: "Ninguno pudimos con ella. Solo pudo con ella la maldita covid que contrajo y la dejó sin fuerzas". "Lo puedo asegurar, porque tanto Juanma como yo la contrajimos también y no pudimos volver hasta que dimos negativo en todas las pruebas pero muy mermados ya de fuerzas", admite.

Nadal señala que Forqué hubiera continuado en la competición porque "era feliz y tenía muchas cosas que hacer cada semana". "Como ella misma dijo, su cuerpo y el universo le dijeron que parase. Verónica disfrutaba trabajando y no penséis que las críticas le afectaban", añade el concursante, que desvela que la actriz "no leía los comentarios en redes sociales" porque "era mucho más inteligente que eso".

"Esa tristeza en forma de depresión que iba y venía de vez en cuando a su vida desde hacía unos años acabó con ella 5 meses después de acabar el programa. Aunque, y esto es una opinión muy personal, a lo mejor ella lo tenía decidido desde mucho tiempo antes", continúa Miki antes de zanjar: "Quien quiera ensuciar por motivos que desconozco a este programa y la labor incansable de sus más de 200 trabajadores honrados, simplemente se equivoca".