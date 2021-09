Ylenia Padilla ha vuelto a estar de actualidad en los últimos días por las duras críticas que ha lanzado contra la cadena en que tantas ocasiones ha trabajado. En un directo de Instagram, la concursante de 'Gandía Shore' aseguró que ella no perdía su tiempo "en ver esa basura". También afirmó que el pasado mes de agosto la llamaron "para levantar las audiencias del 'Sálvame' ese de mierda. ¿Y sabes los que hice? Bloquearlos a todos. No hay ceros para que yo vuelva".

Las reacciones no se hicieron esperar y tanto los colaboradores de 'Sálvame' como el propio Jorge Javier Vázquez, se han manifestado al respecto en actitud conciliadora hacia la que fuera concursante de 'GH VIP 3'. Ante las bonitas palabras de sus antiguos compañeros, la de Benidorm ha rectificado ahora, hablando mucho más calmada en 'Socialité'.

"Lo analizo y me doy cuenta de que es un error esta actitud vengativa que, al final, me hace daño a mí. Siento mucho dolor por muchas cosas que he vivido en mi carrera televisiva y, de repente, es como que pienso que me tengo que vengar para que se me vaya el dolor, pero es una estupidez".

La también concursante de 'GH DÚO' ha querido aclarar los motivos por lo que desapareció de la televisión: "Desaparecí porque estaba súper saturada. Al final la iba a pagar con vosotros y, después de mucho tiempo analizando, al final la he acabado pagando igualmente. Centré toda mi vida en la tele. A veces necesitas parar para asimilar todo lo que te ha pasado y curar el dolor que tienes dentro".

No obstante, también expuso los motivos de su dolor y las razones por las que no se ha sentido bien tratada: "La gente me dice que veo fantasmas donde no los hay, pero realmente pienso que se me machaca mucho más que a otros personajes. Sentía que no se me valoraba y se me ninguneaba. No me ha importado dejar mi dignidad y mi todo por dar espectáculo. No me ha importado dar una imagen totalmente distinta a lo que soy. También he sufrido mucha ansiedad y, hasta que no he sabido cuál era el problema he quedado como una histérica mental".

La excolaboradora de 'Sálvame' también ha manifestado que le parece injusto que a otros compañeros que ella considera menos válidos sí se les den más oportunidades: "No entiendo que se me quiera reducir a que soy un payaso. No solo valgo para el espectáculo. Tengo muchos más. Yo tengo mis estudios, tengo don de palabra". Por último, Ylenia finalizó su intervención pidiendo que no se especule sobre otros presuntos problemas: "Me gustaría que a los que insinúan que puedo tener malos hábitos. Vamos y nos hacemos la prueba, a ver cuál sale positiva y cuál sale negativa".