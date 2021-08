Las reflexiones personales de Rocío Jurado siguen siendo uno de los temas destacados de 'Sálvame'. Después de las declaraciones que Rocío Carrasco realizó en su última visita a plató, el programa de las tardes de Telecinco ha cebado durante su entrega de este jueves el testimonio de la persona que le compraba las libretas a la artista de Chipiona (Cádiz).

Finalmente, sobre las 18:30 horas, Carlota Corredera y el resto de colaboradores de 'Sálvame' recibieron en plató a este invitado, que concretamente era José María Franco, el extrabajador doméstico de la artista, que se sentó en una recreación de un escritorio: "Yo no sabía lo que escribía realmente. Quizás era la compra o cualquier cosa...".

"Las libertas eran de las antiguas: de cartón de color azul, finos y con anillas. (...) No tenía solo un cuaderno, sino tres. Cuando estaba escribiendo y pasaba yo, me decía que pasase a la sala, cerraba el cuaderno y ponía el bolígrafo encima de él", aseguró el chofer, añadiendo que no sabía qué integrante de la familia podría saber que ella escribía.

Rocío Carrasco: "No existe un diario"

Estas palabras de José María Franco se producen después de que Rocío Carrasco aprovechase su visita a 'Sálvame' para hablar del supuesto diario de la cantante, aclarando que no tenía tal naturaleza: "No existe como tal pero sí hay algunos escritos con reflexiones sobre su vida".

"Yo no me he pronunciado nunca sobre si existe, sobre si no existe. Pero, es más, no lo he hecho ni en privado, tal y como he hecho con muchas cosas. Yo hablo de mis cosas con mi gente", aseguró la hija de la artista, añadiendo que encontró más documentos de su momento: "Quiero decirlo para que se sepa, pero los manuscritos no es lo más importante que yo me encontré".

La hija de Rocío Jurado también desmintió al torero después de que hablase de ese supuesto diario en su entrevista en 'Viva el verano' y rectificase horas después de su emisión: "Miente cuando dice que sabe dónde encontré esos escritos".