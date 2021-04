'El precio justo' está de vuelta. Telecinco será la cadena que acoja la nueva etapa del popular concurso estadounidense ('The price is right'), que se emitió en España por primera vez hace 33 años. Ahora, Carlos Sobera se pondrá al frente del game show en el que varios concursantes, salidos del propio público asistente a la grabación, tratan de adivinar, sin pasarse, el precio exacto de diferentes objetos y regalos, antes de pasar a un gran escaparate final con grandes premios.

Nacido en la televisión americana de los años 50 (donde se sigue emitiendo de manera ininterrumpida tras 48 años), 'El precio justo' ha tenido versiones en la mayoría de países del mundo, manteniéndose en la actualidad en emisión con varias franquicias renovadas como la portuguesa o la francesa, donde se ha modernizado con la participación de humoristas.

Ante su regreso a nuestro país con una nueva versión que producirá Fremantle ('Got Talent', 'Mask Singer'), repasamos las distintas etapas de 'El precio justo' en TVE, la televisión local de Madrid Canal 7 TV y Antena 3, cadena que lo emitió por última vez en 2006 en la franja de sobremesa.

"¡A jugar!": 'El precio justo' se estrena con Joaquín Prat en TVE

'El precio justo' llegó a nuestro país en 1988 de la mano de TVE, que convirtió en formato en un gran evento semanal de prime time que reunía a toda la familia frente al televisor (no existían las privadas) de la mano de Joaquín Prat, que ya era un reconocido locutor de televisión y radio y se hizo aún más popular con el concurso. Lo condujo en sus primeras cinco temporadas.

Su gran capacidad como comunicador y el magnetismo del formato fueron las grandes claves de su éxito. Destacaba la cercana relación del presentador con los concursantes, a los que recibía desde las gradas del público con su mítica frase "¡A jugar!" e interrogaba con curiosas preguntas ("¿Es usted casada?"). Llegó a entregar el mayor premio de la historia de la televisión española de la época.

El concurso también supuso un gran trampolín televisivo para rostros hasta entonces desconocidos como Beatriz Rico, Ivonne Reyes, Verónica Mengod, Arancha del Sol y Paloma Marín, entre otras, que tuvieron su primera gran oportunidad como azafatas del concurso.

TVE libera el formato y lo compra una cadena local de Madrid con Agustín Bravo

A pesar de convertirse en uno de los concursos favoritos de los españoles, TVE renunció a continuar produciendo 'El precio justo' en 1993. Sin embargo, reapareció por sorpresa en 1996 en Canal 7 TV, la extinta cadena local madrileña del productor José Frade, Agustín Bravo, actual concursante de 'Supervivientes' 2021, como presentador.

Esta etapa se caracterizó por su bajo presupuesto, con escaparates de menor valor que los de su primera etapa, aunque mantuvo la esencia que lo hizo popular. Bravo, tras ser uno de los rostros estrella de Telecinco durante años y un breve paso por Antena 3, se hizo con las riendas del formato, imponiendo su sello personal que le hizo conocido. Duró un año en antena.

Regreso a TVE por las tardes con Carlos Lozano como presentador

Quizá conscientes del error que supuso haber liberado sus derechos, TVE recuperó 'El precio justo' en 1999 con una tira diaria en La 1 que se emitía en las tardes, franja en la que originalmente empezó en Estados Unidos. Carlos Lozano se convertía en el nuevo presentador, tras haber pasado por Telemadrid y Telecinco, donde condujo otro clásico, 'La ruleta de la fortuna (Telecinco).

En esta etapa, el concurso ganó en ritmo y trató de aprovechar el cambio de la peseta al euro para aumentar una audiencia que empezaba a decaer. En 2001, Carlos Lozano dejó el formato para centrarse en su labor al frente de 'Operación Triunfo' y Guillermo Romero, que era la voz en off, cogió el testigo como presentador. Debutaron como azafatas del programa Mónica Hoyos y Pilar Rubio.

Antena 3 compra 'El precio justo' con Juan y medio para sus sobremesas

Cinco años después de su ciclo vespertino, 'El precio justo' volvía, de nuevo con cambio de cadena. Antena 3 compraba el formato y se convertía en la tercera cadena que lo emitía, con una versión en la franja de sobremesa, justo después de 'Noticias 1', que nunca tuvo el éxito esperado.

Presentado por Juan y Medio, el concurso volvía a jugar en 2006 con el precio de los productos en un decorado en colores bastante chillones y una cabecera demasiado básica. Se emitía desde el estudio 10 de la sede central de la cadena en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y ante su imposibilidad de elevar su índice de seguimiento, fue trasladado a la mañana, donde finalmente fue retirado.