Malena Gracia y Raúl Arévalo sorprendieron a todos hace poco con el anuncio de su relación amorosa. Tras años de amistad, han decidido darse una oportunidad y han contado en 'Sábado Deluxe' todos los detalles sobre su relación, que empezó siendo secreta.

Raúl ha empezado contando cómo se fijó en Malena desde el principio: "El primer día que la vi me encantó". Sin embargo, no pudieron ir más allá porque en ese momento él estaba casado y ella tenía pareja. Aunque con el tiempo forjaron una gran amistad que ha desembocado en romance. "A mí me hace muchísimo reír y yo necesito reír" aseguraba Malena.

La pareja ha aclarado que no viven juntos pero que se ven mucho y hablan por teléfono cada día. La cantante se mostraba ilusionada asegurando que "Lo nuestro es un amor maduro, diferente. Es mi amigo y luego ha venido todo lo demás". Además ha querido dejar claro que comparten todo y que se ríen "mucho por teléfono" y que se lo cuentan "todo". Ambos aseguraron que no pueden estar sin quedar una semana y Gracia añadía que: "Hablamos mucho, menos cuando me enfado".

En cuanto al sexo, ella prefiere hacerlo por la noche mientras que para él cualquier momento es bueno. "Nosotros tenemos chipa. Él me satisface mucho, si no, no estaría con él", afirma la intérprete de 'Loca'.

Por último, la excomponente de las 'Sex Bomb' asegura que está "muy feliz y tranquila" con Arévalo y que ella vive ajena a lo que opine la gente. Aún así, reconoce que su relación también tiene punto débiles. Malena asegura que es "hiperactiva" y que no puede estar "metida en casa. Él se pone de los nervios". Por su parte, el actor explicaba que él es más de planes tranquilos y echarse la siesta en pijama.