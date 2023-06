Si vas con niños a la playa -aparte de tener que cargar con la nevera, la sombrilla, las sillas o las toallas- no pueden faltar los protectores solares, comida, juguetes y objetos 'imprescindibles' para tratar de que no se aburran y que no conviertan un día espléndido de rayos de sol y de baños en el agua en un verdadero quebradero de cabeza.

La pregunta que se hacen muchos padres antes de salir de casa es: "¿Qué debemos llevar en la bolsa de la playa cuando vamos con niños?". Lo que está claro es que para pasar aunque sea una jornada hay que organizar una bolsa aparte única y exclusivamente para los niños. Para tener un día sin sobresaltos y sin problemas, estos son los doce imprescindibles que no pueden faltar para la playa si vas con niños.

Protector solar especial para niños. Una gorra, gorro o sombrero para protegerse del calor Comida o fruta fresca para almuerzos o meriendas (tipo sándwiches, sandía...) Palas y rastrillos para jugar en la arena Gafas de buceo para nadar y ver peces en el agua Mucha agua Gafas de sol Cambio de ropa y pañales para el baño Silla plegable infantil Chaleco flotador o manguitos (en caso de que no sepa nadar aún) Bolsa de rejilla antiarena para transportar los juguetes Repelente antimosquitos y bichos Sin duda, el ir a la playa con los niños supone una oportunidad única para desconectar de pantallas, televisiones, móviles, táblets y de la rutina diaria. Es preferible, en la medida de lo posible, dejar los móviles en un lugar seguro antes que estar utilizándolos entre la arena y el agua.