Parece que la lluvia y el mal tiempo han venido a Murcia para quedarse por unos días, por eso te ofrecemos algunas propuestas de planes para hacer este fin de semana. No te vengas abajo y sácale provecho a esta situación con estas ideas.

1.Haz todos los planes en casa que tenías pendientes

No hay nada mejor que pasar una tarde encerrado en casa mientras llueve y disfrutar del calor del hogar, por eso este fin de semana es el perfecto para ver películas, disfrutar de los juegos de mesa con tu familia, leer libros, hacer puzzles... o incluso no hacer nada, y simplemente descansar, desconectando de la televisión y las redes sociales, ya que a veces también es muy necesario.

2.Ruta de museos

Si no te apetece quedarte en casa, podrás pasar un fin de semana culturizándote visitando algunos de los museos de Murcia. El Museo Salzillo, el Museo de Arqueología, el Muse de Bellas Artes, o el Monasterio de Santa Clara son algunas de las opciones que tienes por el centro de la ciudad.

3.Hacer ejercicio en casa

El mal tiempo no es una excusa para no hacer deporte, así que puedes aprovechar estos días para ponerte en forma, ya sea en el gimnasio o en casa. No importa lo grande o pequeña que sea tu vivienda, existe un gran número de tablas que se pueden hacer en espacios reducidos.

Abdominales, sentadillas, flexiones, pesas con objetos caseros… No tienes excusas. Si le coges el gusto, puede que hasta te animes a desapuntarte del gimnasio algún día.

4.Conviértete en chef

Aprovecha el mal tiempo para sacar al cocinero que llevas dentro. Además, como vienen días fríos, es el momento perfecto para hacer cremas, purés, o comidas calientes con los que podrás deleitar a tus familiares, por no hablar de las tradicionales migas.

5.Disfrutar de la emoción de hacer un Escape Room

Se trata de una aventura en la que se "encierra" a un grupo de personas en una habitación o local con el objetivo de conseguir escapar de la misma en un tiempo determinado a través de pistas. Las salas tienen temáticas variadas: Misterio, Terror, Aventuras, Fantasía, Ciencia-ficción... En Murcia hay más de 20 salas y, una vez que hagáis una, no querréis parar de hacer los retos que te proponen.

6.Visita el acuario de la Universidad de Murcia

Si vives con niños pequeños, una muy buena idea para que no se aburran en casa estos días es llevarlos a visitar el acuario de la Universidad de Murcia, se encuentra ubicado en el pabellón 4 del antiguo Cuartel de Artillería. Consta de dos plantas en las que se puede disfrutar de un recorrido por los más característicos ecosistemas marinos tanto tropicales como mediterráneos.

7.Castillo de Lorca

Ve al castillo de Lorca y conoce todos y cada uno de sus rincones. Podrás disfrutar de los 52.000 metros cuadrados de castillo ,en un entorno único en el que habitaron tres culturas diferentes. Eso sí, para poder entrar tendrás que comprar con antelación la entrada, tienen un precio de 10 euros y en Tripadvisor puedes encontrarlas.

8.Pasa el día en el Mercado de Correos

Como con la lluvia no es agradable recorrer las terrazas del centro, puedes ir al Mercado de Correos, un espacio gastronómico, de ocio y diversión. En su interior encontrarás 15 puestos con comida internacional , desde fina repostería francesa, las básicas tostadas con aguacate de un brunch, empanadas y croquetas de abuela, pulpo gallego, pasta y pizza, comida latinoamericana, salazones, ahumados… Además, podrás tomar alguna copa después de comer.

9.Un día por Cartagena

Entre las numerosas actividades que ha organizado la ciudad portuaria para este fin de semana puedes disfrutar en familia de ‘Ven al Teatro. Soy Romano’ en el Museo del Teatro Romano, a las once y media de la mañana de este sábado. Los participantes podrán conocer a través de una visita muy dinámica cómo era el edificio teatral y su precedente griego, descubriendo el origen del teatro y de las representaciones teatrales en las Fiestas en honor a Dionisio. Los conciertos también son una buena opción, sobre todo si llueve, ya que la mayoría son en auditorios cerrados.

10.Ir de compras

Si no estáis dispuestos a que un fin de semana de lluvia os ate al sofá, un día de compras es un chute de ánimo fuera de casa. Además, si vas un centro comercial que disponga de cine, después de las compras podrás ver alguna de las películas que se han estrenado estos días atrás como por ejemplo The Batman o Malnazidos.