Visitar el conjunto montañoso de Revolcadores cuando aún no es invierno y la nieva no lo ha cubierto por completo puede llegar a hacer creer que el viaje hasta allí no merecerá la pena, pero nada más lejos de la realidad. Al oeste de Moratalla se encuentran los picos más altos de toda la Región, una garantía segura de aire puro y fresco.

Visitado a menudo por los amantes del senderismo y la escalada, el Macizo de Revolcadores, también conocido como Sierra Seca, es un auténtico entorno natural digno de ser visitado, donde el pino carrasco y diferentes especies animales muestran una de las caras más salvajes y libres de toda la Región. Su cumbre más elevada, el pico de Los Obispos, con un total de 2.015 metros de altura, proporciona a quien consigue ascender hasta ella una panorámica increíble y digna de postal, mostrando un paisaje en el que las provincias de Jaén, Granada y Albacete no pueden hacer otra cosa que mostrarse ante el techo de la Región de Murcia.

Declarado Lugar de Importancia Comunitaria, el Macizo de Revolcadores ofrece en días claros un paisaje evocador y capaz de dejar sin aliento a quien lo observe. A la falda de la montaña, diferentes aldeas se cobijan siendo un punto de partida idóneo para un más que interesante día de senderismo, en el que el techo murciano es el único límite.

