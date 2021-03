Si algo llama la atención de este municipio, es su gente. Abiertos, alegres, amables... San Pedro del Pinatar vive la calle como ningún otro pueblo. Su maridaje con la naturaleza es perfecto. Casi todos sus eventos culturales y festeros tienen un denominador común: la calle.

‘Sal de calle’, ‘Teatro en la calle’, ‘Sal de fiestas’, ‘Sal de compras’. Y es que cuando uno conoce este rincón de la Región, sin darse cuenta pasa a formar parte de la cotidianidad del lugar. De pronto, te ves paseando por sus playas, haciendo deporte en sus cien lugares escogidos al azar o visitando sus museos escondidos y secretos.

Parque Regional de las Salinas de San Pedro

Es su buque insignia, no solo de la ciudad, sino quizás sea la joya de la corona de todo el Mar Menor. Un lugar que en primavera y otoño esconde magia y color. Atardeceres rojos, amaneceres que parecen el inicio de una película, rosas cristalinos y salados, montañas blancas. Desayunar en cualquier lugar de este municipio con el olor a sal y mar, a brisa y libertad, es un lujo que tenemos a media hora de la capital de la Región.

Deporte y naturaleza

San Pedro del Pinatar no tiene dudas. El futuro, su futuro, está en manos del sector turístico, agrícola e industrial. Su industria de salazones y la salinera siguen su curso, ganando adeptos y prestigio. La agrícola sabe que tienen que reinventarse. Una lástima que la sal que se produce en nuestra Región no tenga una mayor comercialización, pocas sales tienen el nivel de calidad que encontramos aquí, pero como casi siempre pasa, a veces por unos motivos u otros, no sabemos explotarlo como se merece.

Imprescindibles: Parque Salinas (Centro de Interpretación) Playas de San Pedro Centro de Talasoterapia Molinos Salineros Noche de Luna llena Gastronomía

Si hay un lugar en todo este trozo del levante español donde el deporte ha encontrado su casa es, sin duda, aquí. La apuesta de la corporación por convertir San Pedro en el mayor centro deportivo de la costa mediterránea está dando sus frutos.

Tiene carreras por tierra y mar, por tener tiene hasta de obstáculos, su Pinatar Arena alberga infinidad de acontecimientos deportivos, el deporte náutico encuentra aquí uno de sus paraísos. Su albergue público ofrece una calidad y variedad al alcance de muy pocas instalaciones y su oferta de ocio es quizás de las más atrayentes que tenemos. Si a esto le sumas que dispone de uno de los hoteles con mayor prestigio de España, Thalasia y su Centro de Talasoterapia, el resultado final no puede ser otro que el que estamos ante una de las mejores propuestas turístico-deportivas más completas del mediterráneo.

Gastronomía

Pero si algo distingue a San Pedro del Pinatar es su apuesta gastronómica. Lástima que la alcaldesa, Visitación Martínez, no pueda acompañar a cada uno de los visitantes que llegan a su municipio. No solo conoce cada rincón, cada cocinero, sino que te hace partícipe de su historia. Y es así como uno se enamora de esta ciudad.

Nos acercamos a La Llana, MardeSal. «Sin industria salinera no habría parque», me dice Visitación Martínez. El restaurante está reabriendo sus puertas tras semanas duras y dolorosas. Tienen reservado casi todo lo que pueden abrir para este fin de semana; me siento a hablar con Antonio en esta antigua Casa del Director de la Salinera, ‘¡joder!, como vivían algunos’, es lo primero que pensé. Si ahora en primavera no tienen otro plan, esta es una muy buena opción. Antonio me va explicando sus platos y el lugar, y sus once años aquí, a mí la boca se me hace agua mientras las retinas siguen alimentándose por su cuenta y riesgo.

Antes de ir a pasear por sus molinos y sus mares, con sus famosos lodos y miradores, nos acercamos a conocer a JuanMari, que le da nombre al restaurante. La complicidad de ambos, tanto de JuanMari como de la propia alcaldesa es más que evidente, cuando ella le llena de halagos, con su tartar de salmón o su buey de mar, a él le brillan los ojos de humildad. Tengo pendiente comer aquí.

La ciudad de los museos escondidos

Desde el Museo Municipal Palacio Barón de Benifayó a su Museo del Mar. Ninguno ganará ningún premio ni aparecerán en los libros de museos más famosos, pero tienen cierto encanto que quizás radique en su singularidad. Son pequeños museos de bolsillo.

El del Mar, que en años anteriores a la pandemia era visitado por unas tres mil personas, principalmente escolares, es un pequeño cofre lleno de historias y pasado. Si tienes oportunidad de que Benito te lo muestre y explique, mejor que mejor. El del Barón, tiene desde una sala de arqueología (Villa Romana de la Raya, piezas de yacimientos subacuáticos..) hasta una colección de juguetes antiguos.

Muy recomendable: Romería Virgen del Carmen Casa del Reloj Yacimiento La Raya Club Náutico Villa de San Pedro Lonja de Pescado Atardecer y amanecer

Hace tiempo, junto a un amigo, Mariano, cruzamos andando y nadando desde San Pedro a La Manga, una experiencia única. Una lástima que no exista una mínima y controlada infraestructura que permita convertir ese espacio en una aventura marítima.

Tanto la alcaldesa como su Equipo de Gobierno tienen una obsesión: que la cultura salga a la calle al encuentro con los ciudadanos. Quizás sea la mejor apuesta que puedan hacer.

