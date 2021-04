La chef Juana Ruiz, tercera generación de hosteleras de la Venta El Peretón, cumple 10 años al frente de Lamarimorena

Volvemos a abrir dando servicio en terraza los fines de semana. ☀ Pero también puedes seguir recogiendo tus pedidos en el local. Servicio de terraza 👉 Viernes, sábados y domingos a medio día. Servicio take away 👉 Viernes y sábados comidas y cenas | Domingo, comidas. ❗Recordad que se ha suprimido el confinamiento perimetral, así que podéis venir a disfrutar de #LaMarimorena desde cualquier rincón de Murcia. 💃 ❗ Solo personas del mismo núcleo o 2 personas no convivientes. . . . #LaMarimorena #takeawaymurcia #hosteleriasegura #hosteleriamurcia