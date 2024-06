Disfrutar (Barcelona) se ha coronado como el mejor restaurante del mundo durante una gala celebrada en Las Vegas a la que han asistido 1.200 personas, la más multitudinaria de sus 22 ediciones. El restaurante sucede en el trono a Central (Lima), que fue elegido el número uno el año pasado. Completan el podio de la lista de The World's 50 Best Resturants 2024 otro restaurante español, Asador Etxebarri (Axpe, Guipúzcoa), y Table by Bruno Verjus (París) ha sido tercero y Diverxo, que el año pasado se llevó el bronce, ha acabado cuarto.

No había unanimidad en las quinielas porque cualquiera podía vencer, aunque había muchas que apuntaban a un 'triestrellado' español, que en la edición anterior habían quedado segundo y tercero. Uno era Disfrutar, que había ganado la plata en 2023 y por fin ha logrado la tercera estrella Michelin; otras, aseguraban que el 'number one' sería para otro 'triestrellado' español, Diverxo, que se llevó el bronce y que lidera un chef, David Muñoz, que ha sido galardonado como mejor cocinero del mundo por tercera vez consecutiva. Al final, los laureles han sido para el establecimiento catalán. El voto de 1.080 expertos de todo el mundo Para elaborar la lista, que este año ha llegado a su 22ª edición, los organizadores han tenido en cuenta los votos de 1.080 expertos culinarios de 27 regiones del mundo, entre los que figuran escritores, críticos y restauradores. Antes de la gala de este martes, y para ir calentando motores y levantando expectación, los organizadores dieron a conocer la lista de restaurantes clasificados entre los puestos 51º y 100º. Entre ellos figuran los españoles tres españoles: Enigma (59º), Aponiente (72º) y Mugaritz (81º).