La Mejor Fabada del Mundo regresa a Asturias, tras recalar en Madrid en 2023, y se cocina a fuego lento en una tradicional olla ferroviaria. La Cantina de Villalegre, en Avilés, resultó ayer vencedora del concurso gastronómico en una emocionante final que se celebró en Villaviciosa. "Estoy muy emocionada, no me salen las palabras. El premio vuelve a casa, ¡qué bonito!. Habrá que hacer un vídeo en Covadonga diciendo que la fabada regresa a su tierra", comentó emocionada la cocinera Pilar Meana, sin poder contener las lágrimas tras recibir un premio que dedicó a su madre.

El segundo puesto se fuera para Toledo, concretamente para El Patio, mientras que el podio lo completó un restaurante local, Casa Eladia. Los de Rozaes fueron los vencedores también de la categoría maliayesa, Memorial Amable Bedriñana, mientras que los toledanos repitieron galardón al alzarse con el de "Cocina de paisaje" al mejor restaurante de fuera de Asturias. La distinción al compangu fue para la Sidrería Román (Gijón), que tiene como proveedor a Embutidos Martínez de Nava.

No lo tuvo nada fácil el jurado. Veintinueve restaurantes lograron clasificarse para la final, la cifra más alta de todos los años, lo que refleja la calidad y la dedicación que los participantes ponen en cada una de sus fabadas.

Platos que, aunque puedan parecer similares, son "una variedad de colores, de aromas y de sabores", según el jurado. Los de la receta ganadora llevan el sello de la cocción a fuego lento. Esa que desde hace unos años Pilar Meana realiza en una olla ferroviaria durante cinco horas al calor del carbón. "Trabajo faba fresca y el compangu me lo trae un proveedor que tiene una morcilla espectacular y un chorizo muy bueno. También echo un poco de papada ibérica para dale un toque más gustoso", explicó al finalizar la entrega de premios.

Meana lleva once años dedicada a la restauración y los últimos tres había logrado clasificarse para la final, aunque no se esperaba "para nada" ganar. "Nos ha iluminado la suerte. Mi madre ya no está y dije ‘hoy me va a iluminar’; traía su anillo de la suerte y mira", comentó emocionada la cocinera, sin apenas poder contener las lágrimas que surcaron su rostro desde que, incrédula, escuchó el nombre de su restaurante.

Sin apenas creérselo estaban también el resto de vencedores. Juan Zapico y Óscar Díaz, del restaurante El Patio de Toledo, se quitaron "un peso de encima" al escuchar que eran el mejor restaurante de fuera de Asturias. Un premio que reconoce la labor de quienes "ejercen de asturianos sean de Argentina, Perú o Asturias, llevando con honestidad la faba y el compangu de aquí", destacó David Fernández-Prada, de Gustatio, firma organizadora. La pareja recogió el premio entre vítores, sin imaginarse que minutos más tarde se alzarían con la segunda posición general. Una sorpresa similar a la de Paula Sopeña, de Casa Eladia, premio a la mejor fabada de Villaviciosa y encargada de completar el podio.

El jurado estuvo compuesto en esta ocasión por el chef Jesús Sánchez (Cenador de Amós, tres estrellas Michelín), los cocineros asturianos Pedro Morán (Casa Gerardo, una estrella Michelín), Isaac Loya (Real Balneario de Salinas, una estrella Michelín), Luis Alberto Martínez (Casa Fermín), Joaquina Rodríguez (Casa Chema) y Gregorio García (Oleum), y los expertos Juan Antonio Duyos, Paula Álvarez (IGP Faba de Asturias), José Vélez (Makro) y David Fernández-Prada, de Gustatio.

Pero ni el concurso de Mejor Fabada del Mundo, ni las jornadas gastronómicas en las que se enmarca, sería posible, como señaló el presidente de Otea, José Luis Álvarez, "sin los paisanos y paisanas que trabajan en el campo". "Que este concurso sirva para hacer un reconocimiento al mundo rural, a eso que es nuestro y que logra que Asturias sea una capital de acogida gastronómica para toda España", pidió. Una demanda a la que se unió el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, porque "los protagonistas son los de la huerta, los que cultivan les fabes, los que luego están en los fogones y los que están detrás de la barra y sirven las mesas. Todos juntos hacen posible la gastronomía en torno a la fabada, un emblema de Asturias".

Por su parte, la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, mostró su "admiración por todo lo que hacéis y cómo lo hacéis". "La fabada es uno de nuestros platos icónicos y nuestra mayor referencia gastronómica. Nos hace mundialmente conocidos", afirmó.

La final de la Mejor Fabada del Mundo marca el inicio de una semana dedicada a la faba que continuará hoy en la plaza de abastos de Villaviciosa, con una demostración gastronómica a cargo del Club de Guisanderas de Asturias, a partir de las 12.00 horas. Mañana, a la misma hora, la actividad se trasladará a la Sidrería El Roxu, donde tendrá lugar la IV Cata de Faba Asturiana con Indicación Geográfica Protegida (IGP).