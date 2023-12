Una de las tendencias que seguro están por llegar y pegar fuerte en la hostelería y en la restauración española son los recién llegados blancos de Albillo Mayor de la Ribera del Duero. En el 2019 se aprobó la elaboración amparada por esta denominación de origen y Casa Rojo fue de las primeras Bodegas en apostar por ellos.

Ahora ve la luz la elaboración de su primera añada, la 2020, un vino blanco de guarda que desde luego merece la pena probar y además hacer con la pausa y la atención (además de la copa y la temperatura) que estos grandes vinos blancos de crianza demandan. Este nuevo vino se encuadra dentro de ‘Tokyo Gomez - Rojo’, la nueva familia de vinos de alta gama que presentó la Bodega el pasado noviembre en su sede murciana ante la atenta mirada de sumilleres, periodistas y diferentes profesionales del sector e instagramers.

Su marca, ‘La Malpagada’ hace alusión a los orígenes de esta uva blanca, normalmente plantada entre viñas de tinta, y que se usaba para mezclar en la elaboración de tintos en porcentajes bajos o de claretes.

Curiel de Duero

Este vino blanco se elabora en la nueva y flamante Bodega de Casa Rojo en Curiel de Duero, Valladolid, con capacidad para 200.000 kilos de uva y destinada tan solo a elaborar vinos de alta gama. Esta nueva Bodega será inaugurada en abril de 2024 y contará con la última tecnología para la elaboración de tinto fino y Albillo Mayor, además de con una sala de barricas situada en el mismo nivel que la de elaboración, con 800 barricas destinadas a la crianza y reserva de sus vinos.

La hacienda está justo en la salida de Curiel de Duero, en la carretera a Peñafiel y «fue en el año 2021, tras 10 años elaborando vino en la Ribera del Duero, cuando buscando el sitio donde establecernos, conocimos a Jesús, Alcalde de Curiel de Duero, y que nos llevó a este Valle maravilloso, con los dos Castillos, el de Curiel y el de Peñafiel, vigilando nuestra Bodega».

Casa Rojo ha plantado 10 hectáreas de Tinto Fino en torno a la nueva Bodega y 2 hectáreas de Albillo Mayor en Pesquera de Duero.

Además de este blanco de guarda, Casa Rojo elabora otros tres tintos acogidos a la Denominación de Origen Ribera del Duero y que son tres estilos o filosofías muy distintas de entender y trabajar la uva tempranillo.

‘CLON 98’ que es el vino en el que destaca el carácter varietal más ‘desnudo’, bruto y musculoso, ‘Casa Rojo TINTAFINA’ que es el principal proyecto de la casa, la mejor selección de uvas van destinadas a este vino con filosofía ‘vigneron’ y toda de viñedos viejos de zona comprendida entre Curiel de Duero, Nava de Roa, Roa, Moradillo de Roa, Zazuar y Gumiel de Izán. Tanto la fermentación maloláctica como la crianza durante 12 meses tiene lugar en barrica nueva francesa, de diferentes tostados y tonelerías. Un crianza que refleja el máximo potencial de este joven equipo en esta zona de fuego y hielo, y que es el equilibrio perfecto entre fruta y madera. Muy elegante.

Y Cuvée Alexander, un Reserva que marca la evolución de la empresa al tratarse del proyecto que les vio nacer en la zona (Alexander Vs The Ham Factory) pero evolucionado a lo que son ahora. Un vino tinto de alta expresión e intensidad elaborado no solo de tempranillo, sino de malbec y merlot, siendo el vino más “tradicional” de este trío. Notas de tostados finos y cueros, tabaco y pimienta negra. Sedoso y muy señorial, con los taninos suaves y muy pulidos. Un vino de guarda.