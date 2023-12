Durante estas festividades es típico saborear los exquisitos productos de nuestra tierra. Y no puede faltar el chocolate como uno de los productos estrella en estas fechas. En especial, uno con más de 200 años de tradición, elaborado siempre artesanalmente en La Vila Joiosa por Chocolates Marcos Tonda.

Y es que en Chocolates Marcos Tonda son herederos de la más antigua tradición chocolatera, nada más y nada menos que desde 1793 cuando la familia originaria de esta marca comenzó a trabajar el cacao y uno de sus productos, la emblemática tableta de la Virgen, llegó a ser su estandarte y que aún hoy día podemos encontrar en el catálogo. Un sabor inconfundible, terroso y aromático, que nos traslada a nuestra infancia. En concreto, se cumplen 230 años de tradición.

En 2014, un grupo de emprende- dores se unieron a la familia para retomar la actividad y la marca ha vuelto a conquistar los paladares y corazones de miles de amantes del mejor chocolate desde entonces.

Si algo define a la entidad es su apuesta por la calidad, el sabor y latradición de sus chocolates. Precisamente, la empresa apostó por certificar su calidad obteniendo la ISO 22000 que valida todo su proceso de elaboración y comercialización de productos, abriendo así la posibilidad de llegar a muchos más hogares a través de distintas cadenas de distribución.

Además de su tradicional tableta de la Virgen y su cacao a la taza de toda la vida, hay que destacar algunas de sus líneas de productos que han ido incorporando innovación año tras año.

Como la de chocolates tradicionales y artesanos conservando los más altos niveles de cacao para brindarte en cada bocado el mejor aroma, textura y sabor. Su gama gourmet Boama, nos trae el más fino chocolate con un sabor profundo y un aroma intenso con una amplia variedad de opciones. También nos encontramos la línea pre- mium, que te ofrece una variedad de chocolates con alto contenido de cacao combinando las recetas más puras y tradicionales, con toques atrevidos y exóticos. Chocolates dericos matices, intenso sabor e increíbles texturas, son aquellos que marcan una diferencia y son los más valorados por los consumidores.

Este año, además, se ha conseguido un acuerdo único en España que representa la apuesta de la compañía por la integración y la responsabilidad social. Un acuerdo con la ONCE para ser la primera marca de chocolates que elabora sus productos con un packaging adaptado en sistema braille y código QR. Ya están disponibles varios productos adaptados en la gama Premium y Delicatessen como son las almendras, macadamias y fresas al cacao, bombones de chocolate puro y también con leche rellenos de turrón, bombones surtidos y la tableta artesana de chocolate a la canela. Próximamente, al inicio de 2024 seguirán ampliando la gama con una nueva línea de chocolates compuesta por 6 chocolates puros y extrafinos. Además, dentro del convenio con la ONCE, de todas las compras que se realicen a través de la tienda online se destinarán un 10% a la Fundación Once para la Atención de Personas con Sordoceguera (FOAPS). Con esta acción, Chocolates Marcos Tonda da un paso más para contribuir a mejorar las condiciones de vida y la integración social de las personas con sordoceguera.

La empresa también está presente en una amplia gama de productos profesionales, destinados específicamente alahostelería, obradoresycocina. Gracias a este abanico de posibilidades, Chocolates Marcos Tonda se ha convertido en un referente entre hoteleros, restauradores, panaderos y pasteleros. Los Chocolates Marcos Tonda, son elegidos por muchos chefs y cocineros de la zona, gracias a la experiencia que le ofrecen al momento de pre- parar sus platos: una integración perfecta y un acabado extraordinario.

Igualmente, disponen de una gama de tabletas orientadas al sector retail con cacao de primera calidad, que alcanzan satisfacción en todos los sentidos: crujiente al morderlo, cremoso en el paladar y que se derrite lentamente para su completa degustación.

Por todo esto y más, es en este momento del año tan especial la empresa prepara una exquisita selección de chocolates para lotes y regalos. Diversas cajas de chocolates en las que combinan sus mejores productos, finamente presentados, con el fin de compartir felicidad y agradecer a aquellos a los que quieres los esfuerzos de todo el año. Se trata de una amplia variedad de productos y precios que se adapta a todos. Es momento de regalar felicidad, ¡y chocolates!

Es tradición de la empresa preparar en esta temporada, una serie de especialidades navideñas: «os propongo degustar las tres tabletas de chocolate con macadamias caramelizadas, el trufado de nardo o la edición limitada de turrones con chocolate Original Selección (Oriental, Tradicional y Mediterráneo), así como el resto de productos nuevos mencionados anteriormente junto a nueva línea de puros y extrafinos con renovados packaging en una marca que siempre apuesta porla innovación. Son artículos que se convertirán en imprescindibles en la mesa de nuestros hogares», destacan desde la entidad.

Tenemos por delante una Navidad llena de esperanza, en la que retomamos la ilusión de otros años y compartimos la alegría con nuestros seres queridos. Chocolates Marcos Tonda, con la línea de productos profesionales, chocolates artesanos, premium, gourmet y, sobre todo con su selección de lotes y regalos; pretende llenar de sabor y felicidad nuestros hogares, empresas y establecimientos. Por un 2024 cargado de felicidad, ilusiones y alegrías.

Pide tu lote a través de su web: chocolatesmarcostonda.com o por teléfono: 666 60 35 83 / 675 01 05 43