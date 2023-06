Hasta hace relativamente poco no eran uno de los postres más habituales de la gastronomía española. No son un flan, ni tampoco unas natillas, porque no llevan huevo. Los puddings provienen de la cocina británica (y de la estadounidense), donde no tienen por qué ser necesariamente dulces, sino que pueden formar parte de los platos principales. Aquí los hemos adoptado generalmente como postre, y resulta que son deliciosos y muy sencillos de preparar.

Esta receta es de un pudding (también llamado en español pudin, pudín o budín) de chocolate, y, por tanto, este va a ser el ingrediente estrella. Conviene escoger un chocolate de calidad tan alta como podamos, porque va a ser lo que marque la diferencia entre un postre simplemente rico y esa receta que te pide toda la familia. Como lo que queremos que resalte es el sabor del cacao, el plato no va a ser muy empalagoso, sino que tendrá un claro punto dulce pero que quede bajo control. Ingredientes 50 gramos de chocolate negro (a ser posible, suizo)

500 mililitros de leche

Un pellizco de sal

5 gramos de azúcar vainillado

Una pizca de canela en polvo

35 gramos de azúcar

12 gramos de cacao en polvo puro sin azúcar

30 gramos de maizena

Unas virutas de chocolate blanco Preparación Trocea el chocolate en pedazos pequeños

Pon 150 mililitros de leche en un recipiente y métela al congelador

Echa el resto de la leche en un cazo, añádele el azúcar vainillado, la sal y, finalmente, el chocolate

Remueve hasta que el chocolate se derrita por completo y apaga el fuego

Saca la leche del congelador (no debe congelarse, pero sí estar muy fría)

Incorpora a la leche fría la maizena, el azúcar, el cacao y la canela

Remueve con una varilla hasta que todo esté perfectamente integrado y sin grumos

Vierte sobre el cazo de chocolate derretido y vuelve a calentarlo a fuego medio

Remueve constantemente hasta que se espese, evitando que el chocolate de la parte inferior se queme

Tapa con un paño o un plástico y deja que enfríe un poco

Cuando ya no queme, remueve un poco más con la varilla y vierte en recipientes (según el tamaño, saldrán entre 4 y 6 raciones)

Si quieres, tapa los recipientes con papel film para que la textura de la parte superior se conserve más suave

Lleva a la nevera y deja enfriar por completo

Justo antes de servir, saca de la nevera y decora con las virutas de chocolate blanco