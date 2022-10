Las nuevas generaciones constituyen el mercado más sensibilizado con las causas sociales. El mundo del vino no puede ser una excepción, de ahí que Casa Gourmet, la tienda online de La Opinión de Murcia, en su selección de octubre, haya escogido tres tintos que destacan no solo por su calidad sino por su solidaridad. Son además tres vinos de diferentes bodegas, todas con un fuerte compromiso con su entorno y una decidida apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa, como parte de su cultura y filosofía.

Un reciente informe de Wine Intelligence expone que la cantidad de consumidores que buscan vinos socialmente comprometidos ha crecido nada menos que un 10% en la presente década. La propuesta solidaria de Casa Gourmet está formada por 6 botellas (2 de cada bodega) a 39 euros (siendo su valor real de 60 euros).

Se trata de Godelia Mencía 2016 de Bodegas Godelia (DO Bierzo), CoNparte Vino Solidario 2019 de Viña Bujanda (DOCa Rioja) y Secrets de Mar Negre 2019 de Clos Galena (DO Terra Alta).

Viticultura responsable en pleno corazón del Bierzo

Godelia Mencía 2016 es un canto a la uva Mencía del Bierzo. Su sutileza, elegancia y frescura lo convierten en un vino muy agradable de beber, capaz de conquistar todo tipo de paladares.

Procede de viñas viejas de diferentes parajes y tiene 12 meses de crianza en barricas de roble francés. Destaca por su gran concentración frutal. En boca es fresco, carnoso y elegante, con un gran final.

Desde Bodegas Godelia participan en el apadrinamiento de las colmenas de abejas de la marca Miel Camino de Santiago. Esta iniciativa llamada ‘Un pie en El Camino’ está basada en la unión del mundo rural con la ciudad, potenciando el desarrollo sostenible, la economía de cercanía y el respeto a la naturaleza.

Cualquier persona o empresa puede apadrinar una de las colmenas de Miel Camino de Santiago, recibiendo la producción anual de miel de la misma. Bodegas Godelia lo ha hecho así y próximamente instalará una de las colmenas en sus viñedos.

El objetivo no es solo ayudar al mundo rural, sino favorecer la polinización, ya que gracias a las abejas se reproducen las flores de la viña y se mantiene la biodiversidad de los viñedos.

Cooperación y educación para el desarrollo

CoNparte Vino Solidario 2019 es un crianza 100% tempranillo de Viña Bujanda que refleja fielmente la expresión de los mejores viñedos de la bodega. Es un excelente vino para regalar, ya que con su compra la bodega dona 1,80 euros por botella a los proyectos de la ONG Coopera.

De esta manera, y con un pequeño juego de palabras (‘con parte’), la Familia Martínez Bujanda, propietarios de Viña Bujanda, pone su corazón y aporta su granito de arena en la labor humanitaria y educativa que Coopera desarrolla en África y Sudamérica.

Este Rioja es elegante y complejo. En boca tiene un final largo, gustoso, con un extraordinario aroma. Es ideal para beber con quesos de curación media, carnes blancas y rojas, así como platos de cuchara.

En colaboración con la enfermedad de la ELA

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las células nerviosas en el cerebro, la médula espinal y causa pérdida del control muscular.

Clos Galena colabora destinando 1 euro de cada botella vendida del vino Secrets de Mar a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls. Deportistas diagnosticados de ELA, como el futbolista Juan Carlos Unzué, apoyan el proyecto.

Secrets de Mar Negre 2019 es fresco y complejo para llenar las noches de intensidad y sabor. Con delicados aromas de fruta roja y sutiles toques especiados. Todo en perfecto equilibrio y armonía para dar como resultado un vino único, suave y de largo recorrido.

Se elabora a partir de una base de cariñena, combinada con garnacha tinta y un menor porcentaje de syrah, procedente de viñas viejas de más de 30 años en edad de la DO Terra Alta (Tarragona).

Los vinos de Clos Galena han sido alabados por la crítica y el público. Su buena reputación y su calidad le ha valido, además de para conseguir distintos galardones, para ser una de las bodegas elegidas para maridar la cena de los Premios Nobel.

¿Cómo funciona el club de vinos de Casa Gourmet?

En Casa Gourmet se puede adquirir esta selección de 6 botellas de vinos solidarios, bien a través de la tienda online casagourmet.es o bien por teléfono al 968 286 699.

Los lectores y lectoras también pueden darse de alta en el Club de Vinos, sin coste, y beneficiarse de todas sus ventajas: un regalo de bienvenida (un abridor y dos láminas antigoteo de Pulltex), gastos de envío gratuitos en las selecciones mensuales y precios exclusivos con importantes descuentos. Y todo sin compromiso de compra, de manera que el socio o socia puede saltar la selección del mes que no le interese.