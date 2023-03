Directores: Raúl Cerezo y Fernando González Gómez

Intérpretes: Gustavo Salmerón, Zorion Eguileor e Irene Anula

Estreno: Viernes, 17de marzo de 2023

★★

Una de las tendencias (ya a la baja) del cine de terror de estos años han sido las películas sobre la vejez: 'Relic' (2020), 'The Dark and the Wicked' (2020), 'La abuela' (2021), 'La mansión' (2021) o 'X' (2022). A ella se ha recurrido para construir pesadillas que, en la mayoría de los casos, esbozan reflexiones sobre el paso del tiempo, el miedo a envejecer, la obsesión por la juventud, la dependencia, la demencia o los cuidados. El segundo largo en común de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez se suma a esa corriente pero es mejor pensar que no hay en ella una voluntad de reflexión sobre la senectud porque, si la analizamos desde ahí, es insostenible.

Funciona mejor si se asume como una propuesta de terror eminentemente lúdica. Como eso, como entretenimiento, tiene cosas estimulantes. En lo nuevo de los directores de 'La pasajera' (2021) se intuye un exceso de confianza en la revelación, en el final. Pero un final eficaz no hace buena una película (o no siempre), y el trayecto hasta ese desenlace es muy irregular. A 'Viejos' le faltan escenas y situaciones de terror genuinas, con cierta identidad, y ritmo. Y hay en ella cierta confusión entre lo realmente perturbador y lo simplemente soez o feo. Aun así, hay un salto cualitativo evidente entre la anterior película de sus directores y 'Viejos'. Se nota en la puesta en escena (la cualidad siniestra de los edificios anclados al pasado) y, sobre todo, en la creación de una atmósfera consistente que transmita el caluroso verano en el que sucede la historia.