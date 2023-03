Además de la siempre esperada alfombra roja, todos los aficionados al cine están esperando ver si 'Todo a la vez en todas partes' cumple con los pronósticos y se alza como el largometraje más galardonado de los Premios Oscar 2023. La cinta opta a once estatuillas, todas las categorías principales (excepto la de mejor actor protagonista). Eso sí, eso no le garantiza que vaya a saborear la gloria. Si no que se lo digan a 'Alcarrás', que en esta pasada edición de los Premios Goya también partía con once nominaciones y se fue de vacío.

Para no perderse nada de la gala, aquí dejamos un listado completo de todas las nominadas en las diferentes categorías y el nombre del ganador en cada una de ellas.

Los ganadores de los Premios Oscar 2023:

Mejor película

'Sin novedad en el frente'

'Almas en pena de Inisherin'

'Avatar: el sentido del agua'

'Elvis'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

'TÁR'

'Top Gun Maverick'

'El triángulo de la tristeza'

'Ellas hablan'

Mejor dirección

Martin McDonagh - 'Almas en pena de Inisherin'

Dabiel Kwan y Daniel Scheinert - 'Todo a la vez en todas partes'

Todd Field - 'TÁR'

Steven Spielberg - 'Los Fabelman'

Ruben Östlund - 'El triángulo de la tristeza'

Mejor actriz protagonista

Cate Blanchett - 'TÁR'

Ana de Armas - 'Blonde'

Andrea Riseborough - 'To Leslie'

Michelle Yeoh - 'Todo a la vez en todas partes'

Michelle Williams - 'Los Fabelman'

Mejor actor protagonista

Brendan Fraser - 'The Whale'

Austin Butler - 'Elvis'

Colin Farrell - 'Almas en pena de Inisherin'

Paul Mescal - 'Aftersun'

Bill Nighy - 'Living'

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett - 'Black Panther: Wakanda Forever'

Jamie Lee Curtis - 'Todo a la vez en todas partes' - GANADORA

Kerry Condon - 'Almas en pena de Inisherin'

Hong Chau - 'The Whale'

Stephanie Hsu - 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan - 'Todo a la vez en todas partes' - GANADOR

Brian Tyree Henry - 'Causeway'

Judd Hirsh - 'Los Fabelman'

Brendan Gleeson - 'Almas en pena de Inisherin'

Barry Keoghan - 'Almas en pena de Inisherin'

Mejor guion original

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

'Los Fabelman'

'TÁR'

'El triángulo de la tristeza'

Mejor guion adaptado

'Ellas hablan'

'Sin novedad en el frente'

'Living'

'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion'

'Top Gun Maverick'

Mejor diseño de producción

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Babylon'

'Elvis'

'Los Fabelman'

Mejor película internacional

'Sin novedad en el frente'

'Argentina, 1985'

'Close'

'EO'

'The Quiet Girl'

Mejor montaje

'TÁR'

'Top Gun Maverick'

'Elvis'

'Almas en pena de Inisherin'

'Todo a la vez en todas partes'

Mejor fotografía

‘Sin novedad en el frente’ - GANADORA

‘Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades’

'Elvis'

'El imperio de la luz'

'TÁR'

Mejor película de animación

'Pinocho de Guillermo del Toro' - GANADORA

'Marcel the Shell with Shoes On'

'El gato con botas: El último deseo'

'El monstruo marino'

'Red'

Mejor diseño de vestuario

'Babylon'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Todo a la vez en todas partes'

'Elvis'

'El viaje a París de la señora Harris'

Mejor maquillaje y peluquería

'Sin novedad en el frente'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Elvis'

'The Whale'

Mejor sonido

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'Elvis'

'The Batman'

'Top Gun Maverick'

Mejor canción

'Lift Me Up' de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler - 'Black Panther: Wakanda Forever'

'Naatu Naatu' de Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj - 'RRR'

'Applause' de Diane Warren - 'Tell It Like a Woman'

'Hold my hand' de Lady Gaga - 'Top Gun Maverick'

'This is a life' de David Byrne, Mitski y Son Lux - 'Todo a la vez en todas partes'

Mejor película documental

'All that breathes'

'La belleza y el dolor (All the beauty and the bloodshed)'

'Fire of love'

'A House Made of Splinters'

'Navalny' - GANADORA

Mejor banda sonora

'Sin novedad en el frente'

'Babylon'

'Almas en pena de Inisherin'

'Los Fabelman'

'Todo a la vez en todas partes'

Mejores efectos especiales

'Sin novedad en el frente'

'Avatar: El sentido del agua'

'The Batman'

'Black Panther: Wakanda Forever'

'Top Gun: Maverick'

Mejor cortometraje documental

'The Elephant Whisperers'

'Haulout'

'How Do You Measure a Year?'

'The Marsha Mitchell Effect'

'Stranger at the Gate'

Mejor cortometraje animado

'The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse'

'The Flying Sailor'

'Ice Merchants'

'My year of dicks'

'An ostrich told me the world is fake and I believed it'

Mejor cortometraje de acción real

'An Irish Goodbye' - GANADOR

‘Ivalu’

'Le Pupille'

'The Red Suitcase'

'Night Ride'