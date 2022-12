'Las vacaciones de Yoko', nueva aventura de dibujos para los más pequeños de la casa, el regreso de Santiago Segura en 'A todo tren: 2', segunda parte de 'A todo tren', y la sangrienta 'Venus', de Jaume Balagueró, creador de la saga [REC], todas ellas españolas, son algunos de los estrenos que llegan este viernes a las salas.

'Las vacaciones de Yoko'

"Las vacaciones de Yoko", dirigida por Juanjo Elordi y escrita por Edorta Barruetabeña, es la segunda entrega de la exitosa "Yoko y sus amigos" (2015), que hizo saltar a los muñecos cúbicos de la tele al cine. Ahora, los amigos se tienen que separar porque llegan las vacaciones de verano; mientras Mai, Oto y Vik se van de viaje, cada uno con su familia, a diferentes partes del mundo, Yoko se queda solo en el parque con Marisol.

'A todo tren 2'

Dirigida por Inés de León con guion de Santiago Segura, que también actúa y produce, "A todo tren: 2" repite las aventuras de los niños que viajan solos en un tren en una comedia a la medida de Paz Padilla, a la que dan la réplica Paz Vega, el propio Segura, Leo Harlem y Florentino Fernández, a los que se suma Carlos Iglesias.

'Venus'

Jaume Balagueró vuelve al género después del éxito de su última película de suspense y acción "Way Down" con una historia de Lovecraft adaptada a un barrio de Madrid, con peleas entre narcos y la actuación estelar de Ester Expósito, a la que sumerge en un mundo de horror y sangre. Con Magüi Mira como impresionante maestra de ceremonias, la película está producida por Pokeepsie Films (Álex de la Iglesia y Carolina Bang) para el sello The Fear Collection.

'El menú'

'El menú' es una película de terror dirigida por el prestigioso (y premiado) director de la serie "Succesion", Mark Mylod, en la que una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única, un menú diseñado por un chef muy especial (Fiennes) que integra un ingrediente secreto.

'La emperatriz rebelde'

Nadie mejor que una directora de cine austriaca, Marie Kreutzer, para contar quién fue la emperatriz Elisabeth de Austria y Reina de Hungría, popularmente conocida como Sissi, observada desde la madurez de sus 40 años (una anciana para la época). Vicky Krieps ("El Hilo Invisible") da vida con maestría a la esposa del emperador Francisco José I, que cada día se rebela un poco más a sus obligaciones de callar y mantenerse hermosa y joven.

'Suro'

Escrita y dirigida por el donostiarra Mikel Gurrea, "Suro" es una pequeña y potente cinta española, protagonizada con mucho acierto por la balear Vicky Luengo y el catalán Pol López en los papeles de Helena e Iván, una pareja que hereda un bosque de alcornoques y decide cambiar su vida urbanita por la tarea de extraer corcho de los árboles, una nueva vida en la que salen a flote sus diferentes puntos de vista sobre cómo vivir en la tierra, desafiando su futuro juntos.

'Donde acaba la memoria'

En 1933, Luis Buñuel viajó a Las Hurdes, una región aislada y pobre de Extremadura, para rodar el histórico documental "Tierra sin pan"; 85 años después, el hispanista y biógrafo Ian Gibson hizo el mismo viaje. "Donde acaba la memoria" es un documental escrito y dirigido por Pablo Romero-Fresco que reconstruye este retrato de Gibson como detective literario que ha dedicado su vida a recuperar la memoria reciente de España a través de tres de sus genios más reconocidos: Buñuel, Dalí y Lorca.

'Kepa Junkera, renacer'

Fermín Aio investigó, con la ayuda de ilustres amigos de Kepa Junkera -como el recientemente fallecido Pablo Milanés, Ara Malikian, Santiago Auserón, Pedro Guerra, Estrella Morente o Dulce Pontes- qué había sido del fantástico músico vizcaíno que elevó la música popular vasca al máximo nivel y que, el 6 de diciembre de 2018 en Gante, Bélgica, despareció de escena después de sufrir un ictus.

'Free color'

Alberto Arvelo Mendoza dirige este documental sobre Carlos Cruz-Diez, uno de los artistas cinético-ópticos más importantes del mundo que, a sus 94 años de edad, se ha propuesto un nuevo reto: liberar el color de la forma.

'Noche de paz'

Tommy Wirkola dirige a David Harbour convertido en un Santa Claus muy poco habitual en las historias de Navidad, ya que, en mitad de su tarea de repartir regalos en Nochebuena, coincide en una casa con unos mercenarios que tratan de extorsionar a una familia rica. Sólo que no contaban con la presencia de Santa Claus y su capacidad de repartir -también- más mamporros que Liam Neeson.

'Kung food'

Comedia infantil de animación que cuenta las aventuras de Súper Bao, un panecillo hecho al vapor, que sueña con convertirse en un gran héroe y, tras un importante entrenamiento en artes marciales, emprende un viaje para encontrar la «Piedra de los cinco sabores», una roca mágica que controla los sabores salado, dulce, amargo, agrio y picante, pero que en manos de un enemigo puede destruir el mundo conocido.

'El amante de Lady Chatterley'

Netflix ofrece esta versión del clásico de D.H. Lawrence publicado en 1928, con todo el esplendor sensual de la novela que fue prohibida en su época debido, precisamente, a las escenas donde se describían relaciones sexuales explícitas. Ambientada en la Inglaterra de principios del siglo XX, la novela narra la apasionada y sensual historia de amor entre Constance, Lady Chatterley (Emma Corrin), una joven casada, cuyo marido quedó lisiado y es sexualmente impotente, y un guardabosques, Oliver Mellos (Jack O'Connell).

'Mañana es hoy'

Carmen Machi y Javier Gutiérrez son unos padres de familia que salen de vacaciones con sus hijos en el verano de 1991. Ese día es el 18 cumpleaños de su hija mayor y lo piensan celebrar con una paella, pero aparece por sorpresa el novio de la chica y José Luis, su padre, se niega a invitar al joven. Madre, padre e hijo toman un pedalo y, tras sufrir una tormenta en alta mar, vuelven a la playa. Pero ya no es 1991, sino 2022, y Lucía ha desaparecido.

'La noche del 12'

Dirigida por Dominik Moll, "La noche del 12" comienza cuando un encapuchado lanza gasolina y quema viva a una joven de 21 años; es un pueblo francés, el año 2016 y los dos policías judiciales investigan el asesinato se ven incapaces de resolverlo, cada uno con una visión diferente de lo ocurrido. Sólo saben que el crimen se cometió en la noche del 12.

'El diario de Greg: la ley de Rodrick'

Película mezcla de animación y personas, dirigida por Luke Cormican sobre el libro de Jeff Kinney del mismo título. Esta secuela de "El diario de Greg" sigue a Greg Heffley (Zachary Gordon), ya en séptimo curso, pero igual de incapaz de hacer frente a su hermano mayor Rodrick (Devon Bostick).