El director sueco Ruben Östlund fue premiado este sábado con la Palma de Oro de la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes por su filme 'Triangle of sadness'. En 2017, Östlund ya recibió este galardón por 'The square'. "Cuando empezamos esta película, realmente teníamos un único objetivo: intentar hacer una película que interese al público, que le provoque y le haga pensar", ha dicho el realizador al recoger el galardón.

En la cinta, cuenta la historia de una pareja de modelos que se embarca en un crucero de millonarios. Cuando el barco naufraga en una isla desierta, la única persona capaz de ayudarles con la supervivencia será el ama de llaves.

Las películas 'Close', del belga Lukas Dhont, y 'Stars at noon', de la francesa Claire Denis, recibieron ex aequo el Gran Premio del festival, un galardón que fue presentado por el actor español Javier Bardem.

'Close' explica la historia de dos niños de 13 años, Léo y Rémi, dos grandes amigos hasta que un suceso les separa. Léo se acerca a la madre de su compañero para intentar entender lo que ha pasado. En 'Stars at noon', la acción tiene lugar en la Nicaragua de los años 80, donde un hombre de negocios inglés y una periodista estadounidense inician una relación. Pronto se verán inmersos en la complicada atmósfera política del momento.

Mejor director

El surcoreano Park Chan-wook, con 'Decision to Leave', logró el premio a la mejor dirección. En su trabajo, Park narra la historia de un veterano detective que investiga la muerte de un hombre en la cima de una montaña. La principal sospechosa será la viuda de la víctima, de la que él empezará a enamorarse.

Las películas 'Le otto montagne', de Felix van Groeningen y Charlotte Vandermeersch, y 'Eo', del polaco Jerzy Skolimowski, ganaron ex aequo el Premio del Jurado.

El actor surcoreano Song Kang-ho, de 55 años, fue galardonado con el premio a mejor actor por su interpretación en 'Broker', del japonés Hirokazu Kore-Eda. Song se mete en esta película en la piel de un hombre implicado en tráfico de bebés. Actor fetiche de su compatriota Bong Joon-ho , se dio a conocer en 2019 por su papel en el multipremiado filme 'Parásitos'.

La actriz iraní Zar Amir Ebrahimi, que tuvo que abandonar su país en 2008 después de que se filtrara un vídeo íntimo, obtuvo el premio a la mejor interpretación femenina por su papel de una periodista en 'Holy spider', del director Alí Abbasi. La película narra el caso de un asesino en serie que mató a 16 mujeres en la ciudad santa de Mashhad, en Irán, entre 2000 y 2001, y de una periodista empeñada en desenmascararlo, a riesgo de su vida.

Ópera prima

Por su parte, el filme 'War Pony', sobre los destinos entrelazados de dos jóvenes que viven en una reserva india se ha llevado este sábado el galardón Cámara de Oro, que premia la mejor ópera prima de todas las secciones del festival.

Presentado en la sección 'Un certain regard', esta ópera prima está firmada por Gina Gammer y Riley Kough, nieta de Elvis Presley. "Siento que me voy a desmayar. Es maravilloso que me reconozcan por una de las películas más importantes. Ha sido un sueño para nosotras desde que éramos niñas", dijo Gina Gammel al aceptar el premio.

'War Pony' sigue el destino de Bill, de 23 años, que lucha por llegar a fin de mes, y Matho, de 12 años, ansioso por convertirse en hombre, que vive en un barrio desfavorecido de Dakota del Sur.