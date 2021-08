El mejor debut de la historia reciente del cine español tiene varios finales, trampas por doquier y lo que se quiera, pero la escribió y dirigió un chaval de ¡23 años! No le estaremos nunca lo suficientemente agradecidos al gran José Luis Cuerda por haber apostado por Amenábar (y por Amanece, que no es poco y La lengua de las mariposas, claro). El prodigio hispanochileno, que no terminó los estudios de cine (en su momento, Spielberg tampoco) ni es músico de formación, lograría, de forma autodidacta, sumando intuición y talento natural, resultar tan profesional y brillante como compositor de bandas sonoras que como realizador.

La influencia de esta cinta es perentoria: junto a El día de la bestia de Álex de la Iglesia, estrenada un año antes (y que podía formar parte, igualmente, de esta sección) enganchó a nuevas (y antiguas) generaciones de españoles al cine patrio. De hecho, nótese que esta es la primera película ‘made in Spain’ del ‘cine de verano’ (más adelante, descubriría grandes obras de otros tiempos). Por lo demás, el film, suspense genuino que te mantenía pegado a la pantalla, proponía una reflexión sobre la violencia audiovisual. Chema y Borja, dos arquetipos (el pijo y el friki, el guapo y el ‘gracioso’) que funcionaban de maravilla, flanqueaban a la protagonista, y eran los sospechosos principales, aunque a Eduardo Noriega se le veía la psicopatía a la legua. Fele Martínez estaba realmente entrañable, y, con su éxito, Alicante se dividió entre los que habían ido al colegio e instituto con él, y los que no.

La verdadera confirmación del talento de Amenábar (con ¡25 años!), llegó con Abre los ojos (a día de hoy, mi favorita), tanto por su calidad como por comparación con su remake, una Vanilla Sky indignante (más adelante, Cameron Crowe engendraría Elizabethtown, y todo adquirió sentido).

La frase. «Me llamo Ángela. Me van a matar»

Lo mejor y lo peor. Que triunfase y diese pie a una de las carreras más exitosas del cine reciente / Que Hollywood hiciese un remake de Abre los ojos en vez de esta

Sentimiento mayoritario ayer / hoy. Revelación /Tesoro

Exigencia neuronal. 50%

Grado de envejecimiento. El de las cámaras de cinta, técnicamente analógicas, pero impecables desde un punto de vista funcional

Puntuación. Filmaffinity: 7,7 - Rotten Tomatoes (Crítica/público): 83% / 89%

Dónde verla. Movistar+; HBO