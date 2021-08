Anoche se lanzó el esperado trailer de 'Spider-Man: No way home', la tercera entrega del reboot que Marvel hizo del ‘trepamuros’ en 2017 para acoplarlo a su universo cinematográfico, que dejó novedades que hicieron arder las redes sociales. Entre ellas, la incorporación de Alfred Molina como el malvado Doctor Octopus, quien ya apareció en 'Spider-Man 2' (2004).

Su regreso ha sido uno de los momentos del trailer más celebrados y ha destapado el sorprendente origen murciano del actor que da vida a Otto Octavius. El padre del británico Alfred Molina nació en el Región de Murcia y trabajó como camarero y chófer. De hecho, en Twitter un usuario ha recogido las declaraciones del intérprete en una entrevista, en la que contaba que "se pasó toda su infancia pensando que su nombre real era "Alfredico" y no Alfred".

El tráiler más esperado

En este primer clip 'Spider-Man: No way home' se ve al joven interpretado por Tom Holland lidiando con muchos problemas personales después de que se diera a conocer que él es la persona que se esconde tras la máscara y el traje de Spider-Man en Far from home (la segunda parte).

Sony y Marvel también dejan ver en el tráiler algunas novedades interesantes, como las incorporaciones de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange y, muy especialmente, Alfred Molina como el malvado Doctor Octopus. El intérprete británico –de padre murciano– ya se metió en la piel de Otto Octavius en Spider-Man 2 (2004), filme dirigido por Sam Raimi y en el que Tobey Maguire hacía de Peter Parker.

Así, su presencia –además de algún que otro guiño a aquella saga– y la apertura del multiverso (en palabras del propio Dr. Strange) refuerzan las teorías de los fans que sugieren la reaparición de los personajes, no solo de Raimi, sino también del segundo reboot del ‘Hombre Araña’, The Amazing Spider-Man (2012), con Andrew Garfield en el papel protagónico y villanos como Electro (la presencia de Jaime Foxx, que le dio vida en la segunda y última entrega de esta saga, también está confirmada).