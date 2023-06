Esta nueva propuesta ofrecerá un ciclo de grandes conciertos con una propuesta única que iluminará diciembre con estrellas de alto nivel internacional y nacional. El primer artista en unirse al cartel de Christmas by Starlite es el músico británico Sting que ofrecerá un concierto especial de My Songs, su aclamado tour mundial, el viernes 15 de diciembre.

A esta cita imprescindible, se unirán el 14 y 16 de diciembre, icónicos artistas de primer nivel, donde primarán la experiencia y los contenidos más inspiradores.

Se trata de una nueva cita con la música y el entretenimiento que nace bajo el nombre de ‘Christmas by Starlite’ y que se celebrará los días 14, 15 y 16 de diciembre, en el pabellón 6 del Recinto Ferial de IFEMA Madrid, con una cuidadísima puesta en escena y un espectacular auditorio con áreas definidas de gradas, platea y palcos VIP.

Grupo Starlite, experto dinamizador de destinos, da el paso junto a IFEMA Madrid, convertido en uno de los principales dinamizadores del sector de eventos musicales y de ocio, hacia una nueva experiencia, que elevará el nivel aportando un extraordinario plus a la oferta musical, cultural y de ocio de Madrid, en la época de mayor efervescencia como es el mes de diciembre, después del puente de la Constitución. Según Sandra Garcia-Sanjuan, presidenta del Festival y la Fundación Starlite “llevamos muchos años queriendo traer el ADN de Starlite Occident a Madrid, solo que no encontrábamos el espacio que cumpliera nuestras expectativas, hasta que analizamos las oportunidades de IFEMA Madrid, que son inmensas, y por eso nos hemos lanzado”.

Por su parte, José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, ha señalado que “es todo un privilegio haber sumado fuerzas con una marca del valor de Starlite reconocida mundialmente por su espectacular fórmula y su extraordinario cartel, y que hayamos sido elegidos como el socio para coorganizar y traer a Madrid este prestigioso ciclo de conciertos, por la gran apuesta que está llevando a cabo IFEMA Madrid, hoy situado como uno de los principales focos culturales y de ocio de la capital”.

'Christmas by Starlite' será una cita imprescindible con icónicos artistas de primer nivel, donde primarán la experiencia y los contenidos más inspiradores.

Desde el momento en que los asistentes crucen las puertas del pabellón 6 de IFEMA Madrid, se adentrarán en un mundo de ilusión y magia. Ese sello de experiencia exclusiva e irrepetible forma parte de la esencia de Starlite Occident que si por algo se caracteriza es, además, por su capacidad para reunir diferentes estilos musicales para configurar una experiencia abierta, apta para toda la familia y todo tipo de públicos.

Esta nueva parada del Starlite Occident en Madrid promete ofrecer un emocionante encuentro familiar con muchas sorpresas aún por desvelar. El objetivo es ampliar y elevar el nivel de la oferta de ocio madrileña para vivir una Navidad inolvidable: conciertos únicos, tecnología innovadora y una gran apuesta de ocio, entretenimiento y gastronomía se fusionarán en este nuevo universo de sensaciones. Porque Starlite es también el escenario del arte culinario y por eso completa la experiencia con espacios gastronómicos innovadores y de alta calidad donde disfrutar de un nuevo estilo de vida en las noches del festival. Deliciosos sabores del mundo acompañados por grandes espectáculos en un entorno mágico y rodeado de estrellas, son el maridaje perfecto.

STING, MAGIA EN LA CUMBRE DEL POP

El día 15 de diciembre Sting se subirá al escenario con su espectáculo My Songs, un concierto exuberante y dinámico que presenta sus canciones más queridas, escritas a lo largo de toda la carrera, tanto con The Police como en solitario. Tras agotar las entradas para sus espectáculos de seis noches en el Palladium de Londres, Sting, ganador de 17 premios Grammy, y su show My Songs recibieron excelentes críticas en la prensa internacional. El concierto es un viaje musical a través de éxitos como “Fields of Gold”, “Shape of my Heart”, “Roxanne”, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle” y muchas más.

Durante su gira, Sting estará acompañado por una banda de rock eléctrico, y Joe Sumner como artista inventado.

* Los miembros del Club de Fans de Sting pueden acceder a entradas exclusivas en preventa el martes 27 de junio a las 10:00 h en www.sting.com

* Para el público en general, las entradas estarán a la venta a partir del miércoles 28 de junio a las 12:00 h en www.christmasbystarlite.com