El ambiente navideño, más vivo que nunca en la Región

El 1 de diciembre se encendió el Gran Árbol de la ciudad, y otras localidades como Cartagena han llenado el centro histórico de luces decorativas.

Aunque Papá Noel no ha llegado todavía a las casas de la Región de Murcia, lo cierto es que el ambiente navideño ya esta presente en muchos lugares desde hace varias semanas. A principios de diciembre, y en ocasiones incluso antes, las calles se llenan de luces navideñas, los adornos aparecen en casi cualquier rincón, y a la gente le entra el apetito con el turrón y los polvorones. Y nuestra tierra no es una excepción. Desde el 1 de diciembre, en Murcia ya es Navidad, concretamente desde que se encendió el Gran Árbol ubicado en Plaza Circular que es casi un símbolo y un atractivo turístico de la ciudad. Pero no solo pasa en Murcia, también en Cartagena, Lorca, Águilas, Yecla, Cieza, Jumilla, y un largo etcétera de municipios.

Es tiempo de luz, de alegría, de ver a la familia y de celebrar estas fiestas tan especiales. Murcia es un lugar cada vez más singular donde pasear por esas calles tan célebres del centro histórico de la ciudad. La programación de las fiestas de Navidad incluye música, teatro, danza, mercadillos y un sinfín de actividades para los más pequeños de la casa.

Especialmente atractiva es la oferta musical de la capital murciana, donde tocarán en las próximas fechas músicos del calado de Diego Martín (domingo 16 a la 19:30 horas), o Santi Campillo (domingo 30 a las 0:30 horas), que destacan por encima del resto.

El centro neurálgico de las actividades infantiles es el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular. Más de diez colegios acudirán allí para que actúen sus coros, y también se celebrarán talleres o la nochevieja infantil.

Para despedir el año, los murcianos podrán acudir a tomar las uvas a la Glorieta, donde después actuarán Carlos Areces y Anibal Gómez Djs. También será la Glorieta el escenario del reparto de roscón de Reyes en la mañana del día 5 de enero, para calentar motores de cara a la llegada de Sus Majestades.

En Cartagena, las luces navideñas están encendidas desde principios de este mes. El día 4 se iluminaron las principales calles del centro histórico. La plaza del Ayuntamiento se ha convertido en una auténtica fiesta lumínica, con casi 40.000 luces led. Esas mismas luces también sirven para adornar el Belén de la plaza San Francisco, que cuenta con más de 700 figuras.

Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de recogida de juguetes, para que ningún niño de la ciudad se quede sin su regalo el día de Reyes. Villancicos, parques infantiles, visitas teatralizadas o cuentacuentos forman parte de la oferta de la ciudad portuaria.

Tampoco Lorca se queda atrás. La semana pasada se encendió un árbol de veinte metros de altura en la Plaza de España. 170.000 bombillas led lo iluminan. Además, se han distribuido 384 arcos y guirnaldas por toda la ciudad.

Esa es la decoración de las grandes ciudades de la Región, pero en cualquier rincón ya se siente ese espíritu navideño a través de todo tipo de adornos, belenes o árboles gigantescos.