El Gobierno apura los últimos momentos para intentar salvar in extremis, de forma agónica, los tres primeros decretos de la legislatura que se votan este miércoles. Junts continúa en el no, como ha dejado claro su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, y Podemos amenaza con rechazar dos de ellos por la falta de contrapartidas a sus propuestas en la negociación. Los socialistas tienen hasta las tres de la tarde, cuando se cierra la votación telemática, para negociar. Por el momento, los posconvergentes siguen sentados en la mesa y los negociadores del PSOE y el Ejecutivo confían todavía en llegar a un acuerdo para evitar el primer gran revés de la legislatura. Pero el tiempo pasa y no hay ningún viso de acuerdo. Al contrario.

19 Cuando ha subido a la tribuna de oradores, Nogueras ha llevado un discurso dirigido al voto en contra de los decretos. “La estabilidad de la legislatura está sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos. Esta aventura la iniciamos las dos formaciones conociendo los riesgos. Ustedes no lo han hecho bien. Y cuando se han puesto a hacerlo bien, ya era seguramente demasiado tarde. Hemos tenido que llegar a esta situación límite para que algunos entendieran que Junts no da sus votos a cambio de nada”, ha dicho. Los posconvergentes consideran que las normas incurren en invasión de competencias catalanas, ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía y al mismo tiempo negocian con el Gobierno un plan para el retorno de las empresas que se marcharon de Cataluña al calor del ‘procés’ independentista de 2017. Quieren que el Ejecutivo retire los decretos y vuelva a sentarse a negociar, pero un gesto de este tipo ha dejado de ser posible a partir de las nueve y media de la mañana de este miércoles, cuando se ha iniciado la votación telemática. “No podemos acompañarlos en este error suyo. Pero podemos rectificarlo. Hagan el real decreto con medidas sociales sin trampas y tendrán el apoyo de Junts”, ha dicho Nogueras. “Si ustedes no cuentan con Cataluña, no pueden pensar que cuentan con los votos de Junts. Han complicado mucho una negociación que era muy sencilla. O quizá estaban muy bien acostumbrados. Pero como dijimos, las cosas no van a ser como hasta ahora. Nos sorprende el silencio y la complicidad de algunos”, ha concluido la portavoz posconvergente, en un dardo dirigido a ERC, que votará a favor de los decretos. Las medidas sociales Los decretos tumbados este miércoles incluían medidas de gran calado. La gratuidad del transporte público para los usuarios frecuentes. La subida del subsidio de desempleo y las pensiones, aunque en el caso de las contributivas (un 3,8%) no está en riesgo ya que el alza se encuentra blindada por ley y se tendrá que aprobar de nuevo con efectos retroactivos al 1 de enero. El IVA del 0% para los alimentos básicos y del 5% para aceites y pastas. La suspensión de los desahucios. Y reformas que son condición previa para la recepción de una parte importante de los 10.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos. El Gobierno se ha esforzado en subrayar las consecuencias que la derrota parlamentaria tendría para los ciudadanos. “Votar sí es apostar por el bienestar, hacer el bien. Votar no es volver a los recortes sociales”, ha señalado durante el debate el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños. Pero el discurso no da muestras de estar calando en Junts. Los encargados de las negociaciones por parte del Gobierno repetían a primera hora que todavía tienen tiempo para reconducir la votación. “Hasta antes de la votación hay margen para negociar”, explicaba Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, en los pasillos del Senado, donde se desarrolla la sesión por estar en obras el Congreso. El Gobierno se juega parte de su agenda social y de los fondos europeos, pero también si es capaz de alejar el fantasma de la inestabilidad o, como ha vaticinado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del “desgobierno”. "Ustedes no lo han hecho bien. Y cuando se han puesto a hacerlo bien, ya era demasiado tarde", advierte Nogueras desde la tribuna Félix Bolaños, que intentó sin éxito en los últimos días abrir una vía de negociación con el PP, subió al estrado a primera hora para hacer un último llamamiento a sus socios: “Están aquí para hacer bien a quienes les votaron y no para perjudicarles con politiquerías que nadie entiende”. “Hagamos política útil”, les reclamó, sin hacer mención a la propuesta del PSOE de tramitar los decretos como proyecto de ley para incluir cambios en los textos ni referirse directamente a las negociaciones con los posconvergentes. La presión a los grupos La primera intervención de Bolaños se ha centrado en presionar a los grupos con las consecuencias de tumbar los decretos, con reformas de las que depende el próximo desembolso de los fondos europeos o las medidas contra la inflación. “Los ciudadanos podrán comprobar hoy si los representantes que eligieron en las elecciones del 23-J están para facilitarles la vida o dañarles si con ello también dañan al Gobierno”, avisó. Si decaen los decretos, lo harán también las medidas anticrisis como el Iva rebajado de los alimentos y el transporte público gratuito “Esperan mucho de nosotros”, continuó, para volver a advertir que si “hoy les fallamos, mañana sube la factura de la luz, la pensión baja, se dejará de poder acceder gratuitamente al transporte público y se tendrá que gastar más en el supermercado para llenar el frigorífico”. La ciudadanía y las empresas, concluyó, “esperan de sus representantes que les hagan la vida más fácil y no más difícil”. Si decaen los decretos, lo harán también las medidas anticrisis como el Iva rebajado de los alimentos y el transporte público gratuito El Gobierno necesita la colaboración de todos sus socios, con tendencias ideológicas tanto progresistas como conservadoras y en competición entre sí, para sacar adelante los tres reales decretos. Más allá de los 121 diputados del PSOE y los 26 de Sumar, el Ejecutivo de coalición tiene asegurado el apoyo de ERC (7), EH Bildu (6), PNV (5) y Coalición Canaria (1) y el BNG (1). Sin embargo, le hace falta como mínimo el respaldo de Podemos (5), así como la abstención de Junts (7), para superar al bloque de PP (137), Vox (33) y UPN (1). Una de las ventanas de negociación con Junts tiene que ver en los avances en el plan de retorno de las empresas que salieron de Cataluña por el ‘procés’ con incentivos fiscales y también sanciones. Sobre lo primero, Hacienda tiene dudas de cómo articular bonificaciones dentro de la ley, mientras que sobre lo segundo, desde el Gobierno advertían este martes de que sancionar a empresas daña la “seguridad jurídica”. El enfoque de Junts cuenta también con el rechazo del propio Govern, en manos de los republicanos, quienes este miércoles votarán a favor tras criticar las “gesticulaciones” de los posconvergentes.