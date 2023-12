El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha reafirmado después de que la Comisión Europea haya desmentido este viernes que el comisario de Justicia, Didier Reynders, expresara "cero preocupación" por la ley de amnistía."Creo que ayer fui muy claro y hoy repito palabra por palabra lo que dije ayer: no hay ninguna preocupación en la Comisión Europea con la salud y la fortaleza del Estado de derecho y de la separación de poderes en España. Ninguna preocupación. Lamento haber pinchado el globo de la derecha y la ultraderecha que decían que Europa estaba preocupadísima. Pues no, no está preocupadísima, no está preocupada en absoluto. Conocen muy bien a la derecha y la ultraderecha española, la sobreactuación y la exageración que están haciendo. La prueba de que no hay ninguna preocupación en Bruselas: Participaron 15 eurodiputados de los cuales una docena eran españoles que podían haber hecho el debate perfectamente en España porque eran los únicos que estaban allí armando ruido. Lamento haber pinchado el globo a la derecha y la ultraderecha, no hay ninguna preocupación en Europa y por supuesto que vamos a seguir trabajando mano a mano con la Comisión Europea", ha insistido a preguntas de los periodistas en el Congreso de los Diputados.