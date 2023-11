Aún no hay ley de amnistía, porque el texto acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, y el magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo ha decidido abstenerse de su deliberación. Para ello ha aprovechado uno de los primeros recursos que han llegado al alto tribunal contra la futura ley y ha anunciado que se aparta del debate para salvaguardar la "imparcialidad" del tribunal.

La abstención de Campo en la ley de amnistía se produce a consecuencia de que en los informes de los indultos del 'procés', que se concedieron por el Consejo de Ministros a propuesta suya como ministro de Justicia, afirmaba directamente que la concesión de una amnistía era "inconstitucional". Fuentes del TC consultadas por Europa Press avanzan que en la sesión plenaria prevista para este mismo jueves se abordará el asunto.

La abstención de Campo se suma a las que ya ha presentado en todas las leyes que salieron del Consejo de Ministros estando él al frente de Justicia y contra decisiones de la expresidenta del Congreso Meritxell Batet, que es su esposa. En este caso, el magistrado se aparta porque haber escirito en los informes de los indultos que, "a diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito".

El Constitucional ha recibido otro recurso de amparo de otro particular, también por la futura amnistía, donde también se plantean recusaciones contra Campo, Laura Díez y el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, según ha avanzado 'El Español'. La de ella suele ir acompañada de la del exministro, puesto que ambos fueron nombrados a propuesta del Gobierno y ella era asesora de La Moncloa antes de incorporarse al alto tribunal.

En 2021 Conde-Pumpido se abstuvo de todos los asuntos vinculados al 'procés', después de que los líderes independentistas le recusaran al estimar que no era "neutral" ni "imparcial" por una conferencia que impartió en 2017, en la que mostró su preocupación por lo que ocurría en Catalunya y los calificó de "pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia".

En el hipotético caso de que prosperasen estas recusaciones, la mayoría progresista actual del Constitucional, compuesta por siete magistrados frente a cuatro, se vería muy mermada. Con la abstención de Campo ya serían seis los jueces de sensibilidad progresista.

Las fuentes consultadas aclaran que ninguno de los recursos de inconstitucionalidad presentados ya por la futura amnistía tienen recorrido alguno porque aún no hay una ley aprobada cuyos efectos hayan podido afectar a los derechos de un ciudadano particular. No obstante, las decisiones que adopte el Constitucional sobre la abstención de Campo y las recusaciones lanzadas sí servirán para ir configurando el Pleno que deberá decidir sobre la medida de gracia.