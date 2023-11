Declaración contundente de Felipe González para volver a manifestarse en contra de la ley de amnistía y la negociación con los soberanistas para la investidura. El expresidente socialista ha cargado contra el "cambio de posición" del PSOE en esta medida y con el resto de cuestiones que se están negociando, como la figura de un mediador internacional que reclama Junts. "Como ciudadano no lo aceptaré jamás", advierte. Se muestra también indignado con que la investidura se esté negociando en Bruselas o que otros partidos soberanistas estén reclamando el reconocimiento de sus territorios como nación. Por todo ello, reclama al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se plante ante el expresident Carles Puigdemont, "un prófugo de la justicia", y diga "hasta aquí hemos llegado".

A través de una intervención, distribuida por su fundación y adelantada por El Confidencial, el expresidente subraya que la amnistía no cabe en la Constitución "desde el punto de vista jurídico", pero tampoco desde el punto de vista político de su partido porque "se ha negado una y otra vez". Para González, que recuerda que sí estuvo a favor de los indultos, "no hay razones políticas" para aprobar una ley de amnistía. Es más, contradice el argumentario utilizado por los socialistas sobre su función para profundizar en la convivencia con Cataluña y presagia que producirá el efecto contrario.

"Pretenden romper la cohesión y la unidad", avisa González sobre los soberanistas en general, para concluir que "no merece la pena" formar gobierno con su apoyo. "¿De verdad la necesidad son siete votos?", se pregunta sobre el argumento de Pedro Sánchez de "hacer la necesidad virtud". Tras ello, concluye que lo debe hacerse es "ir a ganar las elecciones, si se repiten". El pronunciamiento de González se hila a modo de respuesta a las razones que han ido esgrimiendo los socialistas para justificar sus pasos, así como sus ideas fuerza. En esta línea, pone también duda que se establezca la dicotomía entre un gobierno progresista y uno de la derecha y la ultraderecha. "Cuando pienso en los que se definen como gobierno progresista, me pregunto qué hay de progresista en gente como Puigdemont", ironiza.

Sus críticas no se limitan a los soberanistas y pone en duda la coalición con Sumar. "Llevan un siglo considerándonos socialtraidores", protesta para pedir acuerdos entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, a pesar de la ruptura de puentes. En primer lugar, aduce, porque en las elecciones del pasado 23-J socialistas y populares suman dos de cada tres papeletas. En segundo lugar, porque "no hay una reforma seria en España, incluidas las constitucionales, que no exijan su entendimiento".

González condena también la "violencia contra los partidos", en referencia a las protestas que están teniendo lugar durante los últimos días en las sedes del PSOE. "Hay que condenarla sin ningún tipo de duda, quien convoca es responsable de las consecuencias". Asimismo, llama a defender a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están siendo poniendo en cuestión por la ultraderecha, y pide "recuperar la calma" y que "los ciudadanos no se dejen contaminar".

Las protestas, que se están extendiendo por diferentes capitales de provincial, son causa de la creciente polarización, según el expresidente socialista. "Unos creen que son dueños de España y otros dueños de la democracia", sintetiza sin dejar de culpar a la política de bloques. "Parece que son los que dominan, rompiendo el espacio de centralidad", dice en referencia a la influencia de los "extremos" en cada uno de los dos grandes partidos.