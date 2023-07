El popular Alberto Núñez Feijóo, el candidato a las elecciones del 23J con más posibilidades de ser el ganador en las urnas, según todas las encuestas, aborda cuestiones clave de la economía en su entrevista con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y el Grupo Prensa Ibérica. Su visión dista mucho del mantra “España va como una moto” que repite su principal rival, el presidente y aspirante a la reelección, Pedro Sánchez. Durante toda la conversación Feijóo insiste en su preocupación por la deuda pública acumulada y sostiene que es imprescindible auditar las cuentas públicas en su conjunto para poder adoptar medidas, cuanto antes, que la corrijan. Además, desgrana los motivos que le llevan a defender la actual reforma laboral o a apostar por nuevas subidas del SMI, entre otras cuestiones.

Sostiene que le sirve la reforma laboral vigente. ¿Por qué le sirve y qué retoques pretende hacerle?

Me vale esta reforma laboral porque es en esencia la que ya hizo el Gobierno del Partido Popular con el presidente Rajoy. Sí tiene una serie de ajustes que han sido pactados por los sindicatos y por la patronal y por tanto, ha de ser respetado. Y ahora, después de los años que ha estado en vigor, pondremos encima de la mesa, si es necesario, actualizarla. Y si es necesario, el hacer algunos ajustes para beneficiar a determinados sectores económicos que se encuentran algunas rigideces para crear empleo en el ámbito de la reforma.

También tenemos que clarificar cuántos miles y miles de fijos discontinuos tenemos, porque hay veces que una persona no está en el paro, pero está buscando empleo. Esto tenemos que clarificarlo: cuál es la contabilidad del empleo real en nuestro país. Pero sí, llamaré a los agentes sociales para ver si hay alguna cuestión, que yo creo que sí, que debemos ajustar. Si hay acuerdo, la ajustaremos.

¿Hay que subir más el salario mínimo interprofesional?

En mi opinión, sí. Sí, porque las familias españolas son de las que más han perdido de las grandes economías de la OCDE, en renta disponible y poder adquisitivo. Por tanto, necesitamos ir recuperando poco a poco de dos formas: bajando los impuestos a las rentas medias y bajas y recuperando nivel salarial a esas rentas medias y bajas. Tenemos un buen antecedente que es el acuerdo al que han llegado empresarios y sindicatos de incremento de las retribuciones para los próximos años.

Por tanto, ya tenemos un antecedente de incremento del salario mínimo y en ese contexto entiendo que hay que hacer un esfuerzo porque hay rentas, sobre todo las rentas del salario mínimo, que han perdido mucho poder adquisitivo en los últimos años por la inflación, del incremento de la deuda pública, del dinero que tenemos que pagar de intereses de la deuda pública y como consecuencia de que los impuestos no han parado de subir: han subido más de 40 impuestos en los últimos años en España.

¿Supeditado a que esté de acuerdo la CEOE?

Yo creo que va a haber acuerdo con la CEOE y los sindicatos, porque ya han hecho un acuerdo que ha sido más difícil que es de subidas salariales para 2024 y 2025. Entiendo yo que en ese contexto un incremento del salario mínimo será más fácil. Un incremento que no cuestione la viabilidad de las empresas.

La reforma de las pensiones, ¿la va a modificar?

Tenemos que conseguir entre todos primero, actualizar las pensiones conforme al IPC y segundo, que las pensiones sean sostenibles, no solo para actualizarlas conforme al IPC, sino para los pensionistas que se incorporen al sistema de pensiones. La gente nacida en la década de los 60 en los próximos cuatro, cinco o seis años se va a jubilar. Habrá centenares de miles de personas que se pasan directamente a la jubilación y tenemos que tener una previsión para poder pagar las pensiones.

Por lo tanto, equilibrar y cuadrar el incremento de las pensiones de acuerdo con el IPC. Actualización pues. Y dos, número de nuevos pensionistas que se incorporen al sistema y la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España. Ese es objetivo irrenunciable para, en su caso, mi Gobierno. Y estoy convencido que es un objetivo irrenunciable para los agentes sociales.

Siendo usted presidente de Galicia, defendía un modelo asimétrico de financiación autonómica que tuviera en cuenta factores como la demografía, la geografía, la orografía en vez de los "privilegios". ¿Defenderá lo mismo desde el Ejecutivo central si llega a presidirlo?

Yo he defendido un modelo con el que creo que están de acuerdo el noventa o el cien por cien de los presidentes, basado en el coste efectivo de los servicios. En lo que se discrepa es en cómo se pondera la dispersión poblacional y el envejecimiento. Todos los presidentes están de acuerdo en que la población es la base del sistema. Es el 90 por ciento del sistema, digamos. Y en lo que hay alguna discrepancia es si el envejecimiento pondera el 2 o el 1.7%...Si la dispersión pondera el 1.7 o el 1.5%... pero con carácter general, había aproximación a ese acuerdo.

Es también evidente que Valencia y Murcia son las dos comunidades autónomas que tienen un déficit de financiación objetivo y tenemos que sentarnos y ver cómo paliamos ese déficit. Vamos a intentar reconstruir un sistema de financiación para los próximos años. El que tenemos, si no recuerdo mal, es de mi época. Creo que tiene ya 14 años el sistema… un sistema por cierto impuesto por la Generalitat de Cataluña y por los socialistas aquí en Madrid. Por tanto, es bueno recordar que el sistema actual es el sistema del tripartito catalán PSC, Esquerra e Iniciativa y el del Gobierno de Zapatero. Este es el sistema que tenemos. Cuando escucho a mis ex colegas del PSOE quejándose del modelo… yo inevitablemente tendría que recordarles que era su sistema. Pero hay que actualizarlo. Después de 14 años está claro que no vale y ya está.