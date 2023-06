El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho esta mañana desde Bruselas que la política económica que está desarrollando su Ejecutivo es “la adecuada” y está “dando sus frutos” pero ha reconocido que “queda mucho por hacer, hay muchas familias que no llegan a fin de mes”. Así lo ha expresado a su llegada a la reunión del Consejo Europeo previo a que España asuma la Presidencia de turno de la Unión Europea, y tras conocer que el Índice de Precios de Consumo (IPC) anual se situó en el 1,9% en junio. El presidente ha aprovechado en este contexto para mandar un mensaje de cara a las próximas elecciones generales, especialmente a su principal roval, Alberto Núñez Feijóo, que ha prometido hacer una enmienda a la totalidad a la gestión económica del Gobierno. "Aquí se está plmanteando derogar aquello que funciona. Y si la economía española, en plena guerra con Ucrania, va como una moto, lo sensato, es no derogar aquello que funciona”, ha dicho el presidente a su llegada a Bruselas. "Porque derogar lo que funciona puede hacer que la economía española eche el freno y no veamos las cifras de creación de empleo y de control de los precios que estamos viendo durante las últimas semanas " ha añadido el presidente Sánchez.