El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha rechazado que el aumento de la incidencia, que ya alcanza los 100 casos, esté asociado con la variante delta del covid (la predominante en India) que afecta a entre un 3 y un 4 % de los contagios a nivel nacional.

Así lo ha dicho en rueda de prensa al término de la reunión de seguimientos del coronavirus en la que ha detallado que la variante delta está subiendo en presencia en España, aunque su incidencia es dispar entre comunidades, ya que en algunas es superior al 15 % del total de contagios y en otras no hay ningún caso.

"El aumento a nivel global de los contagios no está ahora asociado a la variante delta sino a que tenemos poblaciones no inmunes entre las que está circulando el virus", ha precisado Simón, quien ha alertado de que "hasta que no se consigan las coberturas de vacunación con pauta completa previstas (el 70 % de la población), hay que seguir teniendo mucho cuidado".

El experto ha pedido "mucha prudencia" al valorar los estudios sobre la variante delta realizados en Reino Unido, ya que ha dicho que "hay que dar a los datos la incertidumbre que tienen".

"La variante delta podría ser mas transmisible y escapar marginalmente a la inmunidad de la vacuna cuando solo hay una dosis, pero menos que la semana pasada", ha dicho el epidemiólogo, al explicar que informes de la pasada semana fijaban en un 31 % la eficacia de una dosis contra la variante y esta semana parece ser que es el del 35 %".

Por ello, ha asegurado que todavía hay datos a los que no se puede dar una fiabilidad del 100 %.