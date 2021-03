La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha llamado este jueves a Ciudadanos a ocupar el "nuevo espacio" de centro derecha que se ha abierto, rompiendo con la derecha y la ultraderecha y sus alianzas en muchas comunidades, y pactando con el PSOE. Eso sí, ha dejado claro que este nuevo escenario de pactos no pone en riesgo la coalición de gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

"Es la oportunidad y el momento de replantearse cuál debe ser el papel de Ciudadanos, si no quiere ser engullido como le ha pasado en Cataluña; un papel bisagra que le permita pactar a la izquierda y a la derecha, dependiendo de la situación", ha defendido Montero en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Eso sí, la portavoz ha defendido que Unidas Podemos "no tiene nada que temer respecto a la coalición firme y estable" que en este momento gobierna en España. Así, ha asegurado que están "satisfechos" de esa alianza y que, a pesar de que a veces hay veces discrepancias", creen que la estabilidad está garantizada a lo largo de la legislatura.

"El presidente del Gobiernos siempre ha trasladado con absoluta claridad su satisfacción con este acuerdo, con las medidas que se han llevado a cabo, que han sido muchas, y por tanto no hay nada que temer, lo que sí es conveniente que Arrimadas y su partido se planteen no hacer seguidismo a la foto de Colón, no ser una cola de esa coalición de derecha y ultra derecha sino que realmente pueda jugar un espacio propio", ha ahondado.