La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha reprochado este martes que no se le haya aplicado el principio de presunción de inocencia desde que estalló el 'caso máster', siendo "uno de los pilares básicos del Estado de Derecho", tachando de "mezquino" que desde determinados sectores de la izquierda se la siga poniendo en duda y "echando porquería".

En su primera aparición pública en un programa de televisión tras ser absuelta, la exlíder madrileña ha señalado que tras conocer el fallo que la exonera del delito de falsedad documental del que había sido acusada lo primero que hizo fue llamar a su familia y salir a dar un paseo.

No ha querido valorar la condena impuesta a las otras dos acusadas, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora María Teresa Feito, afirmando que ella no va a opinar al respetar la sentencia judicial dictada por la Audiencia de Madrid.

"Respeto siempre cuando coincido y cuando no. Parece que en este país hay determinados sectores de la izquierda que solamente apoyan la Justicia cuando les da a ellos la razón y cuando no, entonces lo critican. Y yo no lo voy a hacer y por tanto, no voy a opinar", ha aseverado en un programa de 'Telecinco'.

Afea a Serra sus críticas

La exdirigente popular se ha mostrado sorprendida con las declaraciones de algunos de los líderes de la izquierda, dado que "uno de los pilares básicos de nuestro Estado de Derecho es la presunción de inocencia".

"Y a mí no se me ha aplicado", ha lamentado criticando que se la siga poniendo en duda incluso con una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos a su favor.

"Poner en duda mi inocencia y echar porquería me parece un poco mezquino. Y si hablamos de Podemos, es un punto y aparte. Y que hable de mí una persona como la portavoz Isa Serra condenada y no dimitida, que hable en esos términos de una expolítica que dimitió y que ha sido absuelta, me parece un contrasentido, un verdadero disparate", ha recalcado.

"Que sigan con sus jueguecitos políticos, que yo seguiré con mi vida aunque a algunos les peses", ha espetado. A preguntas sobre si la han llamado desde el PP, ha indicado que no quiere señalar a nadie para que "no queden en evidencia muchos otros" y ha dicho que "no milita en el partido aunque le dedicó prácticamente su vida entera", algo de lo que ha señalado que se podría hablar de eso en otro momento.

"Quien tenía que llamar ha llamado"

"Quien tenía que llamar ha llamado", ha manifestado y ha dejado claro tras ello que se le ha absuelto del único delito del que había sido acusada, el de falsedad documental, insistiendo en que no se le ha juzgado por realizar o no el máster del curso de postgrado que hizo en 2012.

La exdirigente madrileña ha querido agradecer las muestras de apoyo hechas públicas y los cientos de mensajes recibidos de personas anónimas, los que intentará contestar cuando pueda.

Pero sobre todo ha agradecido la actitud de las personas que la defendieron antes de que saliera la sentencia y durante el juicio y las personas que "jamás" dudaron de su inocencia. "Es el apoyo que de verdad quiero agradecer", ha subrayado.