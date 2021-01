El Ejecutivo no nacionalizará las eléctricas para evitar la subida del precio de la luz

El Gobierno ha descartado que vaya a optar por la nacionalización de las empresas distribuidoras de los servicios básicos eléctricos y de gas como fórmula para evitar subidas en los precios de la luz como las que se están registrando en el país en los últimos días.

Así lo ha asegurado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ante las preguntas de la prensa que apuntaban a la petición de Podemos, su socio en el Gobierno, de crear una empresa pública a través de la nacionalización de Endesa.

"No, eso -la nacionalización de empresas- no está en la agenda del Gobierno, así de concreto. No me preocupa el debate político, este es siempre positivo; me pueden incomodar las descalificaciones pero nunca el debate político", ha sentencio Ábalos, aclarando que no quería "rehuir" la pregunta pese a que la electricidad no es una de las competencias de su Ministerio.

El precio medio diario de la luz en el mercado mayorista volverá a subir este miércoles un 6,75% con respecto al marcado este martes, para alcanzar su segundo nivel más alto en lo que va de mes de enero, situándose casi en los 90 euros por megavatio hora (MW), en plena ola de frío en España. De cara al jueves, el precio medio diario en el mercado mayorista caerá un 3% con respecto al marcado este miércoles.