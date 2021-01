Illa: "Estoy aquí para trabajar por el reencuentro de los catalanes"

Illa, sobre su candidatura a las elecciones catalanas: "Me presento porque es una causa justa".

El candidato del PSC a la Generalitat, el ministro Salvador Illa, ha defendido una Cataluña "sin bandos ni bloques" que supere el "fanatismo intolerante", ponga fin a la "crisis de convivencia" y recupere su "fuerza" y "unidad": "Estoy aquí para trabajar por el reencuentro de los catalanes y las catalanas".

Así lo ha señalado en su primer acto de precampaña como candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, en el que también ha participado el líder del PSC, Miquel Iceta, y en el que ha reivindicado que su formación "está en forma" para ganar los comicios.

"Todo el mundo sabe, aunque muchos no puedan decirlo, que la única solución para Cataluña pasa por tener un presidente socialista en Moncloa y otro en el Palau de la Generalitat", ha aseverado.

En un discurso en el que ha intercalado el castellano y el catalán, Illa ha reclamado poner "punto final" a la "intransigencia" y la "sinrazón" del 'procés' porque, ha dicho, "la mitad de Cataluña necesita a la otra mitad, aunque no piense como ella o vote como ella", por lo que, si llega a presidente, ha prometido que "pase lo que pase" hablará "de todo y con todos".

Ha advertido así de la "parálisis" a la que, a su juicio, ha llevado la "unilateralidad" del independentismo y ha retado a los catalanes a escoger el 14F entre "seguir enrocados en una lucha de trincheras" o "pasar página".

"Yo no voy a pedir a nadie ninguna credencial (...), no preguntaré a nadie qué es o qué se siente porque ya tenemos suficientes proyectos excluyentes en Cataluña", ha resaltado durante el mitin, en el que no ha hecho alusiones ni a los líderes independentistas encarcelados ni a la posibilidad de una amnistía o indulto. "Queremos una nueva etapa de reencuentro sin bandas ni bloques para dejar atrás esta década perdida de desencuentros dolorosos y quejas inútiles", ha agregado.

Illa ha reivindicado un PSC "unido, cohesionado y vivo" y ha asegurado que su partido "no es rehén de nada ni de nadie": "Tenemos proyecto para transformar Cataluña, tenemos equipo y experiencia", ha destacado tras denunciar "ataques" a sus sedes y "presiones muy fuertes" a los concejales socialistas por el 'procés'.

"Lejos de cualquier fanatismo intolerante y dogmatismo irracional, el PSC está dispuesto a asumir la responsabilidad de construir un Govern dialogante", ha enfatizado para matizar que el objetivo de su hoja de ruta" es "devolver" Cataluña "a su lugar en España y Europa".

Y ha insistido: "Yo lo tengo claro: me opongo frontalmente a los extremos porque me desespera la polarización y rechazo los nacionalismos excluyentes porque es absurdo querer una sociedad cerrada".

También ha resaltado el "compromiso inequívoco" del Gobierno con Cataluña y ha celebrado sus "convicciones democráticas": "El respeto a la ley es la base de la convivencia".



Iceta: "Demostramos que queremos ganar"

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha celebrado la elección del ministro de Sanidad, Salvador Illa, como candidato del partido a las elecciones catalanas: "Demostramos que queremos ganar, que vamos a por todas".

En su intervención durante un acto telemático con militantes del PSC, ha asegurado que Illa no solo es el mejor candidato, sino que además ofrece la oportunidad "de darle la vuelta a diez años perdidos" de Governs independentistas.

"Nos prometieron la independencia, y no solo no la han conseguido, sino que han dejado un triste legado de mediocridad, incompetencia y decadencia", ha afirmado.

Ha dicho que es hora de que los catalanes tengan un Govern "capaz de gobernar con eficacia, de utilizar de forma eficiente sus recursos", y de cooperar con las demás administraciones.

Y ha añadido que el candidato socialista puede unir a los catalanes alrededor de objetivos compartidos como la lucha contra la pandemia y la reactivación económica: "Necesitamos, queremos, exigimos un presidente y un Govern que trabajen para todos".

"Tenemos la oportunidad de construir el futuro que nuestro país merece y que deseamos para nosotros y para nuestros hijos e hijas", y ha dicho que Illa es el presidente que quiere para su país.

Iceta a calificado de admirable, calmada y educada la actitud de Illa a lo largo de estos meses de pandemia, "con voluntad siempre de trasladar certezas, de generar confianza y de no entrar en confrontaciones estériles".

Ha destacado que "lejos de entrar en discusión con otras comunidades autónomas", Illa ha buscado siempre su corresponsabilidad en la toma de decisiones. "Coordinación estatal, como tiene que ser; gestión autonómica, como tiene que ser; fijación conjunta de criterios de actuación, como tiene que ser; y estrecha coordinación con la Unión Europea, como tiene que ser", y ha subrayado que este debe ser el camino en este y otros terrenos.