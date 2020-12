Sánchez anuncia una hoja de ruta para "renovar la Corona" que se conocerá "paso a paso"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que la Corona va a emprender "paso a paso" una "hoja de ruta de renovación" en cuanto a transparencia y ejemplaridad en línea con las medidas adoptadas por Felipe VI desde el comienzo de su reinado en junio de 2014.

Sánchez no ha concretado si la idea es aprobar una ley de la Corona, pero ha subrayado "la vocación de caminar hacia una monarquía parlamentaria constitucional actualizada a los estándares de "valores y principios" de la España del siglo XXI".

El discurso que el Rey pronunció en Nochebuena "marcó claramente el rumbo hacia el que quiere dirigir la Corona", según Sánchez, como continuación a las medidas adoptadas desde que relevó a Juan Carlos I en el trono.

"Paso a paso irán conociendo cómo se materializa la hoja de ruta que señaló el Rey de renovación de la Corona en cuanto a la transparencia y la ejemplaridad", ha informado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa ofrecida en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del primer año del Ejecutivo de coalición.

En tres ocasiones, se ha preguntado a Sánchez si entre los planes del Gobierno está presentar una Ley de la Corona, pero no ha concretado si ésa es una de las medidas de la hoja de ruta que prevé la Casa Real.

Sí ha dejado claro que "hay que continuar" con "el ánimo de renovación" que ha caracterizado la etapa de Felipe VI y que la Corona está comprometida con ello.

"A lo largo del reinado, ha dado muestras con hechos, no de palabra, sino con hechos, de su vocación de caminar hacia una monarquía parlamentaria constitucional actualizada a los estándares de valores y principios de la España del siglo XXI".

"En lo que nosotros podamos ayudar, el Gobierno estará a disposición de la Corona", ha remarcado Sánchez, quien ha garantizado "todo el apoyo y el aplauso" a los pasos que proyecte el Palacio de la Zarzuela.

También ha enfatizado que el Ejecutivo "respeta, está de acuerdo, comparte y defiende" a la Jefatura del Estado y el pacto constitucional.

El presidente del Ejecutivo ha compartido las palabras de Felipe VI en su "valiente" mensaje navideño de que la renovación tiene que estar vinculada con "la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad".

En su discurso televisado, Felipe VI no hizo mención directa al caso de Juan Carlos I, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por sus presuntos negocios ocultos en el extranjero y quien se encuentra en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado 3 de agosto.

No obstante, además de reafirmar su "espíritu renovador", el Rey resaltó que "los principios éticos y morales deben estar por encima de consideraciones familiares", en alusión al comportamiento de su padre.



Críticas al PP por "infundir miedo"

Por otro lado, Sánchez ha lamentado no haber podido "lograr la unidad" de todas las fuerzas políticas para hacer frente a la pandemia, aunque ha responsabilizado al PP de tener una actitud basada en "infundir miedo y pesimismo" y de no preocuparse de los "problemas reales" sino por crear "conspiraciones lunáticas".

No obstante, ha asegurado que el Gobierno afronta el nuevo año con la disposición de "cambiar esa tónica" y lograr acuerdos con el PP, por ejemplo, para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al tiempo que ha avisado al líder de los 'populares', Pablo Casado, de que si no rectifican y se muestran "útiles", quedarán "marginados".

"Espero que esa dinámica pueda cambiar durante el próximo año 2021, porque va a ser bueno para el PP", ha señalado durante su comparecencia, en la que, no obstante, no ha evitado arremeter contra el principal partido de la oposición.

A su juicio, lo que ha hecho el PP ha sido "poco menos que pintar con la ultraderecha al Gobierno como si fuera una suerte de hombre del saco". "No le hemos escuchado a Casado hablar de los problemas reales", ha denunciado.

En este sentido, Sánchez ha criticado que, frente a los obstáculos, haya partidos que hayan aprovechado para "desalentar, para infundir pesimismo y miedo" como si los problemas no fueran reales, y para "inventar conspiraciones lunáticas" o "trazar un panorama apocalíptico". "Ningún progreso se construye sobre el medio", ha avisado.



2021, el año de la "gran recuperación" con un Gobierno "fortalecido"

En el aspecto económico, Sánchez se ha mostrado "convencido" de que 2021 será "el año de la gran recuperación", para lo que ha apelado a la unidad, y ha avanzado algunas de las normas que verán la luz en el primer semestre, como el Plan de Ciberseguridad, los anteproyectos de Ley General de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones, la primera Ley Estatal de Vivienda o la Estrategia España Emprendedora.

El presidente del Gobierno ha indicado que el Ejecutivo ha cumplido ya con el 23,4% de los 1.238 compromisos adquiridos para esta legislatura, y prevé alcanzar el 32,6% antes de que finalice el primer semestre del año 2021.

Sánchez ha subrayado que el ejercicio 2021 "tiene que ser de confianza y esperanza" y se ha mostrado "convencido" de que será el año de la "gran recuperación", asegurando que el Gobierno de coalición sale "fuerte y fortalecido" tras su primer año, marcado por la pandemia, y abordará su hoja de ruta de "modernización y transformación" para los próximos tres años en ámbitos como el Salario Mínimo, el mercado laboral, las pensiones, la digitalización o la transición ecológica.



La congelación del salario mínimo, más cerca

Además, Sánchez ha dado a entender que el salario mínimo (SMI) no subirá en 2021 dada la "dramática situación" de las empresas españolas, que no están en condiciones de hacer ese desembolso adicional cuando el Ejecutivo está destinando recursos públicos a sostenerlas.

"Cuando me pregunta por qué sí a los funcionarios y a los pensionistas y por qué no en el sector privado, es porque en el sector privado quien hace ese desembolso y ese esfuerzo es precisamente ese empresario al que le estamos aliviando porque necesita ese alivio (...) para poder sobrevivir", ha zanjado el presidente cuando le han preguntado por qué el SMI no se sube un 0,9 %, como las pensiones y el sueldo de los empleados públicos.