Arguineguín se colapsa tras la llegada de 2.000 migrantes este fin de semana

Canarias deja atrás un fin de semana en el que se ha multiplicado la llegada de pateras y cayucos a las costas de las Islas y las carpas del muelle de Arguineguín han vuelto a desbordarse por la incesante llegada de migrantes al sur de Gran Canaria. Cerca de 2.000 migrantes y 45 embarcaciones en un fin de semana no se veía desde hace 14 años, en aquel 2006 en el que arribaron al Archipiélago más de 39.000 africanos. Esta situación ha generado nuevos roces entre el Gobierno canario y el central después de que el pasado viernes estuviera en Arguineguín el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, le reprochó este sábado su "escaso compromiso" con la crisis migratoria que vive el Archipiélago.

El goteo de embarcaciones fue continuo tanto el sábado como el domingo. Gran Canaria sigue siendo la isla más afectada por este fenómeno y en pocas horas Arguineguín alcanzó más de 1.500 inmigrantes en las instalaciones que ha montado la Cruz Roja en el muelle y que son del todo insuficientes debido al elevado número de personas que han llegado en tan poco tiempo.

Este nuevo récord en la arribada de pateras y cayucos se produce justo después de la visita del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la comisaria europea de Interior Ylva Johansson, que estuvieron el pasado viernes en Gran Canaria y se trasladaron al sur de la Isla para comprobar in situ la situación del muelle. Cruz Roja advirtió este sábado de que el colapso de Arguineguín puede agravarse en las próximas horas hasta límites insostenibles si se mantiene el ritmo incesante de embarcaciones. El responsable de inmigración de Cruz Roja en Gran Canaria, Aday González, teme que se puedan superar los 2.000 y llegar hasta incluso a los 2.500 migrantes acogidos, algo inédito e imposible de asumir en las condiciones actuales en las que se encuentra el muelle. "Poco más hueco hay dentro" del puerto, por ello los coordinadores de Cruz Roja están trabajando "a destajo" con representantes del Gobierno de la nación para comenzar a hacer traslados inmediatos "y desahogar este muelle", prosiguió Aday González.

El sábado marcó una cifra que no se tenía desde 2006 con más de un millar de migrantes en un solo día. Este domingo fueron más de 800, la mayoría a Gran Canaria pero también a El Hierro y La Gomera, donde arribó un cayuco a Playa Santiago, algo que no sucedía desde hacía once años. En total, unas 45 pateras y cayucos fueron rescatadas por Salvamento Marítimo durante el fin de semana con más de 1.860 personas, entre los que hubo que lamentar un migrante fallecido que llegó en la jornada del sábado a El Hierro. Asimismo, el organismo estatal continuaba buscando al menos otras tres embarcaciones al sur de las Islas.



Críticas de Román Rodríguez

El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, utilizó este sábado su cuenta de Twitter para arremeter contra Fernando Grande-Marlaska ya que, en su opinión, tras sus dos visitas este año a las Islas para abordar la crisis migratoria -en febrero y la pasada semana- el balance es de "escasos compromisos" y promesas que no se cumplen "mientras continúa el goteo de personas que llegan por el mar".

El también presidente de Nueva Canarias (NC), socio del PSOE en el Ejecutivo regional, añade que no solo se ha frustrado la concreción de más recursos y una política "definida y planificada" sino que tampoco hay compromisos claros para atender solidariamente con el resto del Estado "a los 1.500 menores extranjeros no acompañados que tutelamos".

Rodríguez reitera su exigencia al Estado y a la UE para que haya más cooperación con los países de origen, mejora de los sistemas de vigilancia y salvamento, atención humanitaria en instalaciones dignas con un número limitado en las mismas y las derivaciones tanto a la Península como a otros países del continente europeo.