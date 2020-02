La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ve "injusta" la cancelación del Mobile World Congress (MWC) por temor a los contagios de coronavirus y ha afirmado que no se prevé "ninguna incidencia" para la celebración de Alimentaria, otro de los salones multitudinarios que acogerá la ciudad.

En una entrevista en RAC1, Colau ha dicho sobre la cancelación del MWC que "el principal sentimiento es de injusticia. Habíamos trabajado muy bien, estaba más preparado que nunca, no había conflictividad política ni ninguna amenaza de huelga. Cuando teníamos el trabajo hecho y no había ninguna alarma sanitaria, piensas: ¡qué mala suerte!".

Preguntada sobre la celebración de próximos eventos multitudinarios en Fira de Barcelona, Colau ha dicho: "No se prevé ninguna incidencia ni ningún problema con Alimentaria". "Un gran evento como el MWC debe estar al servicio del modelo de ciudad. Si dependes sólo de un evento, si se cancela, la ciudad se queda perpleja y sin plan. Y no es el caso", ha señalado a continuación la alcaldesa en alusión a que la ciudad acoge múltiples salones con participaciones de muchas delegaciones extranjeras.

"La idea de eventos únicos debe ser un complemento. No pueden ser el centro de la estrategia. Siempre pueden pasar cosas excepcionales no previsibles", ha reflexionado Colau. Según la alcaldesa, los responsables de GSMA, organizadora del MWC, les han explicado "que hay una alarma global por el coronavirus y que ha habido anuncios de grandes empresas que no vendrían y esto ha afectado a la viabilidad del evento".