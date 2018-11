Los presos del 'procés' dicen que la causa de la libertad "es imbatible"

Los presos del "procés" encarcelados en el centro de Lledoners (Barcelona) aseguran en una carta, que han dado a conocer la víspera de que la Fiscalía anuncie su petición de penas, que sus convicciones se mantienen más fuertes que nunca: "No han conseguido humillarnos. La causa de la libertad es imbatible".

Así lo sostienen los exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva y los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y de Òmnium Cultural Jordi Cuixart en una carta que ha leído el exdiputado de la CUP David Fernández durante un acto de homenaje convocado a las puertas de la cárcel de Lledoners (Barcelona) para denunciar su primer año en prisión preventiva.

"Es imposible encarcelar la voluntad democrática de un pueblo", exclaman en su escrito conjunto los siete independentistas encarcelados en Lledoners, la víspera de que la Fiscalía detalle la petición de penas que pide para cada uno de ellos.

"Hoy, nuestras convicciones e ideales son más fuertes que nunca: no han conseguido humillarnos, porque la esperanza siempre es más poderosa que el miedo, porque construir es más poderoso que destruir, porque la causa de la libertad es imbatible", agregan.

En la carta, los presos denuncian que están sufriendo un "cautiverio ignominioso" pero garantizan que se mantendrán siempre "fieles" a la "voluntad del pueblo".

Unas 15.000 personas, según la organización, han asistido esta tarde a las puertas de la cárcel de Lledoners al acto en solidaridad con los presos independentistas bajo el lema "1 año de injusticia, 1 año de perseverancia. Exigimos libertad".

En el acto, familiares del exvicepresidente Oriol Junqueras han leído una misiva en la que el líder de ERC apunta que está "más fuerte" que cuando entró en prisión: "no me he movido ni un milímetro de lo que he defendido siempre, lograr la independencia".

Junqueras avisa de que si cuando le encarcelaron creían que "recularía" en sus convicciones se equivocaron, ya que, "por más obstáculos" que les pongan, los independentistas no se detendrán nunca.

"La prisión será su derrota", avisa Junqueras en su escrito, en el que insiste en que no ha cometido ningún delito ni piensa pedir perdón porque se limitó a cumplir "con el mandato del pueblo y la defensa de la democracia".

Por su parte, Laura Masvidal, la esposa de Quim Forn, ha leído una carta en la que el exconseller de Interior asegura que irán al juicio en el Tribunal Supremo "con la cabeza alta".

En el acto, además de familiares de los presos, ha intervenido el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que ha asegurado que Cataluña no dará "ningún paso atrás", sino que irá "siempre adelante" para lograr la independencia y ha advertido, antes de que mañana se conozca la petición de la Fiscalía, de que solo les vale la "libre absolución".

"No nos valen ni penas rebajadas ni otros delitos (en sustitución de la rebelión). No nos valen juegos de mano, solo nos vale la libertad, la absolución y la autodeterminación", ha agregado.

En la misma línea, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha calificado de "farsa" el proceso judicial y ha denunciado que con esta causa "tienen a la democracia secuestrada, entre rejas".

Torrent ha insistido en que los independentistas no renunciarán nunca a la defensa del derecho a la autodeterminación ni a la democracia y ha rechazado que se planteen indultos para los impulsores del procés.

"No queremos indultos, queremos absolución, queremos libertad, que salgan inmediatamente a la calle. No tienen que pedir perdón por nada: poner urnas y hacer que todos pudiésemos votar no es delito, nunca", ha exclamado el presidente del Parlament.

Torrent también ha contrapuesto la "vergüenza" y la "injusticia" que supone que los independentistas encarcelados lleven un año en prisión con la "dignidad y determinación" que han demostrado los presos: "nunca renunciaremos a luchar pacífica y democráticamente por lo que creemos", ha agregado.