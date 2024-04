Los sardineros de Momo reparten juguetes a los niños ingresados en la Arrixaca

Llegaron al hospital cargados de bolsas repletas de balones azules, amarillos y rosas con el nombre del dios de la sátira y la alegría. Y alegría fue lo que, principalmente, repartieron entre los niños que están ingresados, y que este año no podrán disfrutar in situ del maravilloso espectáculo que es el Entierro de la Sardina. No obstante, los sardineros se acuerdan cada año de estos pequeños y se desplazan al hospital. Para llevarles los juguetes en mano.

Una representación del grupo sardinero Momo llegaba este jueves al Virgen de la Arrixaca para dejarles, además de balones, un montón de peluches y diferentes juguetes de los que lloverán de las carrozas este sábado por la noche.

"Gracias por acordaros todos los años de los niños hospitalizados", agradecían desde el hospital murciano. Sanitarios y sardineros posaron, sonrientes, en la puerta de Urgencias de Infantil, para inmortalizar el momento. Enunció George Sand que "la mejor manera de hacerse recordar es mostrando un corazón generoso", sentencia que estos sardineros sin duda ponen en práctica.