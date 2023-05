El Partido Popular de Murcia ha expuesto que el Gobierno municipal de José Antonio Serrano "deja sin financiar casi 10,5 millones de los proyectos que ha llevado al Pleno y que deberá asumir el próximo gobierno". Según los populares, "la maniobra de hoy constata que el gobierno de los socialistas está acabado, al pretender aprobar una operación de crédito a solo 12 horas del inicio de la campaña electoral".

Al respecto, el concejal del PP municipal Eduardo Martínez-Oliva ha explicado que los expedientes del puente de El Raal, el Parque Metropolitano, el Plan Sombra, la renovación del césped de los campos de fútbol de pedanías y el espacio joven de Juan de Borbón carecen de la financiación suficiente para su ejecución completa.

En concreto, el PP indica que la situación específica de cada uno de estos proyectos es la siguiente: Puente de El Raal Financiación que va al Pleno: 711.040 euros Pendiente para el próximo gobierno: 1.383.041 euros Parque Metropolitano Oeste Financiación que va al Pleno: 1 millón de euros Pendiente para el próximo gobierno: 4 millones de euros Renovación del césped en campos de fútbol Financiación que va al Pleno: 2,5 millones de euros Pendiente para el próximo gobierno: 1,5 millones de euros Plan Sombra Financiación que va al Pleno: 1,3 millones de euros Pendiente para el próximo gobierno: 1 millón de euros Espacio joven en Juan de Borbón Financiación que va al Pleno: 500.000 euros Pendiente para el próximo gobierno: 2,5 millones de euros

El edil popular también ha señalado que los expedientes aprobados son consecuencia de que "el PSOE ha vuelto a incumplir su palabra y no tiene aprobado el presupuesto de 2023", algo que el concejal del PP ha calificado como “legal, pero no legítimo”. Por ello, afirma Martínez-Oliva, que “desde el PP hemos votado a favor, en un ejercicio de responsabilidad, porque los murcianos no tienen culpa de la política de incumplimientos y mentiras que está realizando el PSOE”.

Un agujero en las cuentas de 3,5 millones de euros

Sobre el puente de El Raal, el edil del PP ha señalado que “los vecinos no merecen seguir viviendo con las mentiras del PSOE. Ha quedado claro que la maniobra que hicieron en el último Pleno, trayendo un expediente de urgencia, solo fue una treta electoralista”.

Martínez-Oliva también ha indicado que el PSOE ha causado un agujero en las cuentas municipales de casi 3,5 millones, tal y como refleja la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio de 2022, y ha incumplido en otros 4,9 millones el plan de saneamiento que él mismo elaboró.

Asimismo, ha explicado que el informe de control del Servicio de Intervención constata "el descontrol existente en la contratación municipal porque los socialistas han omitido trámites esenciales". El concejal informó que el órgano de control ha puesto reparos al pago de facturas por valor de 7 millones, lo que va a suponer que el Ayuntamiento pague a empresas que no tienen ninguna relación contractual con el Consistorio.

El concejal popular también ha señalado que la nefasta planificación de los socialistas ha provocado que tengan que recurrir al fondo de contingencia para pagar más de 2,1 millones, pendientes desde 2022, del pago de facturas de energía eléctrica. “Es otro ejemplo de la caótica gestión del alcalde socialista”, ha apuntado Martínez-Oliva.