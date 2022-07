Ante la celebración masiva en las últimas semanas de conciertos y festivales en el recinto de La Fica y el malestar que esto ha creado a los vecinos y vecinas, el portavoz del Grupo Municipal Podemos, Ginés Ruiz Maciá, ha solicitado acceso a los expedientes de estos eventos.

“Desde finales de marzo hasta el pasado fin de semana, La Fica ha acogido 9 citas en el recinto, 7 de ellas grandes festivales, con varios días de celebración y con una importante afluencia de público, sumando en total 14 noches de macroconciertos. A la vista de las quejas vecinales y con los datos en la mano podríamos considerar que el uso que se está haciendo de La Fica es excesivo”, afirma.

Ginés Ruiz Maciá considera que “tiene que haber alguna manera de que el ocio y la diversión no causen tantas molestias a los habitantes del barrio Vistabella así como a los pacientes del Hospital Reina Sofía que se ven claramente afectados por los niveles de ruido que se generan”. En este sentido, desde el Grupo Municipal Podemos instan al equipo de gobierno a que racionalice los conciertos y festivales celebrados en La Fica, “y que esta no se convierta en el lugar donde se celebra todo”.

Para los vecinos y vecinas las molestias pasan por ruidos, afluencia de coches buscando aparcamiento, basura, invasión de aceras, etc. Por ello, Ruiz Macia cree que el Ayuntamiento, con el fin de garantizar el bienestar en el barrio, “tiene que ver la manera de celebrar menos eventos, que estos no causen tantas molestias, garantizar que se cumplen las horas y ver la manera de que los asistentes no usen Vistabella como aparcamiento disuasorio ni como lugar para los botellones previos a los conciertos”.

Además de racionalizar los conciertos que se celebran en La Fica, Ginés Ruiz Maciá destaca que ya en anteriores ocasiones se ha solicitado que se inicien procesos participativos enfocados a la renaturalización del recinto y el diseño de una ‘Supermanzana’ en el barrio de Vistabella.

Desde Podemos han querido recordar al equipo de gobierno que disponen del Manual de Eventos Sostenibles, coordinado por la Fundación Oxígeno y financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Fondo Social Europeo en el año 2014 como guía para programar eventos más sostenibles y que en febrero se aprobó en el Pleno que se usaría como referencia para que el municipio pudiera encontrar el equilibrio entre diversión y bienestar y sostenibilidad, tanto en eventos municipales como en los que se use el espacio público.