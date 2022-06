El proyecto presupuestario de 2022 debería llegar al Pleno municipal en el próximo mes de julio, (última fecha anunciada por la Administración local) y las negociaciones entre el Ejecutivo municipal conformado por PSOE y Ciudadanos y el Grupo Municipal de Podemos, aliado necesario para la aprobación del documento contable, empieza a dar sus frutos y ya ha cristalizado el primero de los acuerdos.

Según ha podido saber esta Redacción los concejales de Podemos han conseguido reservar 600.000 euros en una de las partidas de inversión para la construcción del ansiado pabellón deportivo en Ronda Sur. En concreto se levantará en una parcela municipal entre Paseo de Florencia, avenida General Ortín y paseo José Antonio Camacho.

El acuerdo, según explican fuentes cercanas a las negociaciones, no ha resultado demasiado complicado el acuerdo porque los partidos de gobierno coincidían en el diagnóstico principal que había realizado el Grupo liderado por Ginés Ruiz Maciá: la escasa oferta deportiva municipal en una zona que comprende las poblaciones de San Pío X, Barrio del Progreso, o Patiño. Tanto es así el Grupo Municipal Socialista ya presentó en el año 2019 una moción en el mismo sentido; sin embargo, este acuerdo plenario fue ignorado por el equipo de Gobierno, entonces liderado por el PP de José Ballesta.

«Es una muy buena noticia, se trata de una demanda histórica», señala el presidente vecinal David Ruiz

Cabe recordar también que no es la primera vez que Podemos trata de impulsar este polideportivo en Ronda Sur, ya en los últimos presupuestos de 2021, todavía vigentes, logró incluir una partida para la redacción del proyecto, pero no pudo realizarse porque el Ministerio de Hacienda no autorizó el prestamos para inversiones.

La partida que ha incluido Podemos para los Presupuestos de 2022 es más ambiciosa y contempla tanto el proyecto como su ejecución. Además, tendrá carácter plurianual por lo se podrá terminar, equipar y abrir en 2023.

Desde la Asociación de Vecinos de Ronda Sur han celebrado este acuerdo. Su presidente David Ruiz considera que se trata de una gran noticia. «Es una demanda histórica, de un montón de años, más de una década, desde que se desarrollo Ronda Sur y empezó a crecer», señala este representante vecinal, que recuerda que la única infraestructura deportiva en la zona es un campo de fútbol, «solo para ese deporte y existía la necesidad de que construyese algo para la práctica de otras actividades deportivas».

Ruiz señala que el futuro pabellón también dará respuesta a las necesidades de las localidades colindantes, «que suman un volumen de población muy importante».

«Una vez que estén los Presupuestos aprobados, confiamos en que se ejecute en un plazo breve», sostiene el presidente vecinal.