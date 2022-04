Juan José Garre, nuevo secretario general socialista de Murcia-El Valle

El alcalde pedáneo de Algezares, Juan José Garre, se convirtió ayer en el secretario general de la agrupación socialista Murcia-El Valle. El partido que dirige el secretario general del PSRM, José Vélez, se encuentra culminando su proceso de renovación y solo le resta ahora renovar la directiva de la agrupación Gran Ciudad de Murcia, a la que pertenece el alcalde José Antonio Serrano. No lo tuvo precisamente fácil Juan José Garre. Solo ganó por dos votos de diferencia frente a una rival fuerte y con mucha proyección pública: la concejala de Igualdad, Juventud y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Murcia, Teresa Franco. Garre logró 31 votos de los militantes y Franco 29.

No le ha sorprendido a Garre lo ajustado del resultado. «Evidentemente, tanto la compañera Teresa Franco como yo tenemos nuestros conocidos y una trayectoria, ella a nivel institucional en el Ayuntamiento muy buena, y yo, tras 20 años en el partido, pues también; la militancia es la que decide y bueno, sabíamos que sería una cuestión de pocos votos, o por lo menos así lo sentía yo». Los planes del nuevo secretario general pasan ahora por reactivar a la militancia tras dos años difíciles «en los que se han podido sentir un poco aislados o desconectados del partido».

Por su parte, la edil Teresa Franco ha hecho una valoración muy positiva del proceso. «Quiero reconocer a mi compañero la victoria, y le doy la enhorabuena, por fin la agrupación tiene un secretario general oficial y ya no está en manos de una gestora y eso es muy positivo porque dentro de un año tenemos elecciones y tenemos que ponernos a trabajar en la agrupación como si no hubiera un mañana para conseguir un buen resultado», señaló. «Me hubiera encantado salir yo, estuvo la cosa muy reñida, pero vamos, tengo muy claro que estoy contenta por mi compañero, que me consta que es un gran alcalde pedáneo, muy trabajador con los colectivos y las asociaciones», reconoce Franco, que describe la noche como un momento muy emocionante. «Aunque algunos quieran vender esto como una división, yo lo vivo y es una fiesta de la democracia», asegura.