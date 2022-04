Afectados por la venta de sillas del Entierro cortan varias calles en protesta

La interminable sucesión de despropósitos relacionados con la compraventa de las sillas del Entierro de la Sardina colmó ayer la paciencia de decenas de murcianos y explotó en forma de protestas callejeras. Los afectados por el caos generado por la empresa que gestiona la venta de localidades, Romián Producciones, llegaron a cortar en la tarde de ayer varias vías del centro de Murcia como Gran Vía y a retrasar la salida de las carrozas de la Batalla de las Flores en la avenida Alfonso X El Sabio.

El Ayuntamiento de Murcia trató esta semana de calmar los ánimos y reconducir la situación habilitando dos puntos físicos para la venta de sillas y para atender las reclamaciones en el punto de información turística de Gran Vía y en la planta baja del Teatro Romea. Allí, desde el pasado miércoles se han estado formado grandes colas en las inmediaciones de estas oficinas pero el desconcierto y la indignación entre los ciudadanos no ha cesado.

«Mi hija estuvo el miércoles cinco horas haciendo cola en la Gran Vía», aseguraba uno de los afectados, que afirmó que, en la caseta en cuestión, «están haciendo los justificantes a mano». Por ello, expresó su temor a de que, el día del Entierro, no se acepten estos boletos y haya problemas. Otros clientes temen que las sillas se vendan dos veces, como pasó en el desfile de 2016 en la Plaza Camachos. «Aquello no acabó en batalla campal porque lo impidió la Policía Local», indicó otro afectado. «Se ríen de nosotros y juegan con la ilusión de muchos», lamentaba Almudena, otra vecina que ha estado haciendo cola para adquirir su localidad. La irritación era latente en la calle y también en Internet. «Madre mía, la que se puede liar el sábado... De verdad que me planteo si merece la pena llevar a los peques a ver semejante espectáculo», escribía en sus redes sociales un vecino.

PP, Podemos y Vox piden explicaciones por el caos generado Pocas veces coinciden en sus posiciones pero ayer los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento, PP, Podemos y Vox, cargaron contra la gestión que está realizando el Gobierno de Murcia con la venta de las sillas del Entierro de la Sardina. «El caos de los socialistas vuelve a ser protagonista desmereciendo nuestras fiestas», señalaba la portavoz popular Rebeca Pérez. «La gestión de este equipo de Gobierno es más propia de la séptima ciudad del cuerno de África», criticaba José Ángel Antelo, de Vox. Desde Podemos anunciaron que el lunes pedirán explicaciones «y responsabilidades».



La cuestionable gestión de la empresa adjudicataria del servicio será investigada por la Administración regional y por la local. Por un lado, la Dirección General de Consumo anunció ayer que ha ordenado cursar una visita de la Inspección de Consumo a la empresa «ante la multitud de consultas y reclamaciones recibidas y por el desconcierto de los ciudadanos en la adquisición de las sillas, en concreto las del Entierro de la Sardina».

«Los inspectores comprobarán in situ la verificación de la resolución de las reclamaciones, los precios, medios de pago, así como posibles prácticas comerciales desleales y engañosas para los consumidores», según explicó la directora general de Consumo, Sonia Moreno.

Por su parte, el Ayuntamiento de Murcia anunció ayer que abrirá una investigación de lo ocurrido. En concreto, la Administración local ha abierto un expediente de revisión de los incumplimientos de la empresa adjudicataria del contrato de las sillas de Semana Santa y Fiestas de Primavera.

Por otra parte, el Gobierno municipal ha instado a la empresa a reforzar «con más personal la atención al ciudadano» en los dos puntos físicos habilitados y ha exigido «que se lleve a cabo la venta ininterrumpida de sillas mientras haya demanda».

Asimismo el Ayuntamiento ha pedido información pormenorizada de la venta realizada hasta el momento con el fin de «coordinar actuaciones». Además ha pedido a Romián Producciones que garantice las condiciones necesarias, entre ellas el personal, para que «llegado el día del desfile se asegure que el montaje de las sillas y la acomodación de los usuarios serán realizadas de forma eficaz».