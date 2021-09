Vox ha anunciado acciones legales contra el Ayuntamiento de Murcia por negarse a anular o a repetir la polémica votación sobre la moción sobre ayudas a familias numerosas presentada por la formación de José Ángel Antelo que tuvo lugar en el último Pleno del curso político. En su turno de intervención, el concejal de Cs Pedro García Rex alabó esta propuesta y adelantó que su grupo municipal la apoyaría; no obstante, el portavoz de los naranjas, Mario Gómez, votó en contra.

En ese momento, el portavoz de Vox, José Ángel Antelo, alzó la voz para denunciar que Gómez tenía un «voto particular» y que no representaba a Cs. El secretario se negó a repetir la votación, así como a readmitir una moción de urgencia al tratarse de la misma.

Mario Gómez explicó más tarde que «no había habido ninguna desautorización» a su compañero; es más, afirmó que había hecho una defensa correcta de los postulados del partido. Sin embargo, no explicó por qué votó entonces en contra de dichos ideales.

Con el voto telemático, es el portavoz de cada grupo el que decide el sentido del voto de todos los concejales, a no ser que previamente se especifique que va a haber diferencias en el seno del grupo municipal. Algo que no pasó. Vox entiende que Mario Gómez "secuestró el sentido del voto, por lo que han anunciado acciones legales contra el Consistorio con el fin de "defender la legalidad vigente y el sistema representativo de la sociedad murciana del Pleno".

Vox llevará a los tribunales al Ayuntamiento tras la contestación recibida este jueves del propio secretario general del Pleno en el que le informa al grupo municipal que dicha votación no se anulará ni se repetirá: "El señor García Rex anunció en la intervención sobre la moción que iba a votar que sí, lo cierto es que en el momento de la misma no votó a favor, pudiendo haberlo hecho, separándose del voto negativo de su grupo". Además, añade que el concejal de Cs no pidió que constara su voto positivo, ni hizo reclamación alguna sobre la votación, "por lo que el asunto quedó aclarado y el resultado de la misma fue el correcto".

Según el vicesecretario jurídico de Vox, José Garre, "el presidente del Pleno y el alcalde de Murcia, en connivencia con el secretario general, están vulnerando las reglas democráticas y viciando la voluntad otorgada por los murcianos en las urnas".